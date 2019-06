Nicușor Dan, avertisment îngrijorător pentru bucureșteni: Dacă Primăria intră în faliment, pericolul cel mai mare este pentru sistemul de încălzire (VIDEO)

Deputatul Nicușor Dan a declarat luni, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că dacă Bucureștiul va intra în faliment, locuitorii Capitalei ar putea avea probleme cu încălzirea.

Întrebat ce se va întâmpla, tehnic, dacă Primăria intră în faliment, Nicușor Dan a răspuns: ”Pericolul cel mai mare este pe sistemul de încălzire centralizată. Din informațiile mele, nici factura pe ianuarie nu este plătită. Ea avea o scadență la 90 de zile, au fost amenințări din partea ELCEN să se plătească, primarul general a ieșit și a spus că o să facă un împrumut. E vorba de undeva la 100 de milioane de euro. (...) Bucureștenii și-au plătit factura numai că, din factura reală, tocmai pentru că nu s-au făcut de zeci de ani modernizări nici la centrale, nici la sistemul de distribuție, ceea ce suportă bucureșteanul e cam jumătate”.

Gabriela Firea a anunțat la finalul săptămânii trecute că Bucureștiul se află în faliment nedeclarat. Edilul susţine că nu mai poate asigura funcționalitatea Capitalei și că situația a fost deja comunicată premierului Viorica Dăncilă.

Luni, primarul general a declarat că Liviu Dragnea este vinovat pentru situația financiară dezastruoasă a Capitalei. Edilul spune că toate marile orașe din țară au probleme din cauza celui care a condus de facto Guvernul în ultimii trei ani.

Premierul Viorica Dăncilă a convocat marți, la sediul Guvernului, o întâlnire de lucru cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și cu primarii de sectoare.

