Nicușor Dan: Îmi doresc ca transportul public să fie mult mai curat și să ajungă la timp. După, vorbim și majorarea tarifelor de călătorie (VIDEO)

Nicușor Dan a vorbit vineri, la finalul conferinței de presă de la Primăria Capitalei, despre prioritățile pe care le are în vedere, în ceea ce privește Societatea de Transport București. Edilul a explicat că a alocat resurse pentru ca mijloace de transport în comun să fie mai curate și să ajungă la timp în stații. În ceea ce privește majorarea tarifelor de călătorie, o decizie se va lua când aceste două lucru vor fi îndeplinite.

"Pentru moment eu am două urgente pe care le-am transmis către STB. S-au făcut ceva progrese. Îmi doresc ca transportul public sa fie mult mai curat și s-au alocat mai multi oameni pentru această acțiune. O sa avem și controale pe care o sa le facem independent de STB ca sa verificam chestiunea asta. Al doilea lucru pe care vreau să-l facem est ca orarul să fie respectat de autobuze, troleibuze, tramvaie, cred ca suntem aproape. Progresul care s-a făcut a fost că softul pe care îl foloseau este ca șoferilor să le se transmită dacă este înainte sau in urma după orarul pe care îl are și cu câte minute. Eu cred ca suntem aproape de aceste două lucruri pe care bucureștenii și le doresc ca transportul public să fie curat și să ajungă la timp. După ce aceste lucruri vor fi rezolvate discutam și de majorări de tarife de călătorie", a spus primarul general.

