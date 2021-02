Nicușor Dan: În trei ani venim cu un Plan Urbanistic General adevărat pentru București. Zona de urbanism-construcții e una în care Parchetul este total ineficient (VIDEO)

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a explicat vineri seară, în contextul în care suspendarea PUZ-urilor pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6 a fost aprobată de majoritatea PNL-USR din Consiliul General al Muncipiului București, că administrația Capitalei are la dispoziție 90 de zile pentru a face un inventar al problemelor, după care, în termen de un an va veni cu ”corectura optimă pentru dezvoltarea urbană” a zonelor respective. În acest context, edilul general a estimat că în 3 ani, Bucureștiul ar putea avea ”un Plan Urbanistic General adevărat”.

„Din păcate, există două zone de corupție în România pe care Parchetul este total ineficient: una este zona de păduri, una este zona de urbanism-construcții. (...) După trei luni, noi, primar general și aparatul de specialitate venim și prezentăm public harta Bucureștiului, ce era înainte, Planul Urbanistic General, care sunt modificările pe care PUZ-urile de sector le aduc. Apoi începem o dezbatere cu cetățenii și cu toată lumea interesată astfel încât în intervalul de un an pe care ni l-am fixat să venim cu corectura optimă pentru dezvoltarea urbană a acestor zone. În paralel, e ceva ce durează 2 ani și jumătate – 3 ani, să venim cu un Plan Urbanistic General adevărat, acel plan care se bazează pe un studiu de trafic, pe tot felul de date, cum ar fi distribuția rețelei de școli, a punctelor sanitare, transportul public. Toate aceste lucruri trebuie integrate într-un Plan Urbanistic General și într-o strategie de dezvoltare a Bucureștiului”.

Întrebat dacă acest Plan Urbanistic General ia în calcul și zona metropolitană, cu comunele din jurul Bucureștiului, Nicușor Dan a precizat: ”Am avut o discuție cu președintele Consiliului Județean Ilfov și a fost foarte deschis ca dacp nu la nivel de reglementare, cel puțin la nivel de strategie, aceasta să fie făcută în comun pentru București și județul Ilfov. Problema cea mai mare este că pentru București, cât de cât, avem date, adică s-au făcut studii privind traficul și factorii de mediu, dar nu prea avem aceste date le nivelul județului Ilfov”.

