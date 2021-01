Nicușor Dan: Începem procedurile pentru înlocuirea sistematică a rețelei de termoficare. E vorba de 60 km de rețea pe care îi plătim din fonduri proprii și de 200 km pe care o să-i plătim din fonduri europene (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat luni, într-o conferință de presă că încep procedurile pentru înlocuirea sistematică a rețelei de termoficare din București.

”Începem procedurile pentru înlocuirea sistematică a rețelei de termoficare. E vorba de 60 de kilometri de rețea pe care îi plătim din fondurile proprii, aproximativ 90 de milioane de euro, și de 200 de kilometri de rețea, pe care o să-i plătim din fonduri europene, aproximativ 300 de milioane de euro. Este un volum uriaș de lucrări. Vrem să lucrăm simultan pe mai multe tronsoane, cu mai multe companii. Mesajul meu e că avem nevoie de toate firmelel serioase din piața românească și, probabil, și europeană pentru că licitația va fi internațională”, a declarat Nicușor Dan.

