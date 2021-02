Nicușor Dan, întrebat dacă se așteaptă ca dezvoltatorii imobiliari să atace în instanță decizia de suspendare a PUZ-urilor de sector: Vor exista multe procese, dar în linii mari, ele nu au nicio șansă (VIDEO)

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, spune că se așteaptă să urmeze foarte multe procese inițiate de dezvoltatorii imobiliari după decizia de vineri din Consiliul General al Municipiului București de a suspenda pentru un an PUZ-urile pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6.

Edilul general a spus de mai multe ori că ce s-a întâmplat până acum în această zonă a fost ”o golăneală”. Întrebat în cadrul emisiunii „Actualitatea”, cu Tudor Mușat, în acest context, dacă nu a fost o complicitate între autorități, dezvoltatori la limita legii, Dan a răspuns: ”Da, a fost distorsionată o piață”.

De asemenea, întrebat dacă aceste legături pot duce în anumite direcții astfel încât cei implicați să răspundă dacă e cazul, primarul Capitalei a spus: „Din nou mă întorc, și o spun cu convingere, la slăbiciunea Parchetului pe zona de urbanism. Ce pot eu să fac, ca primar general, este să fac o analiză a autorizațiilor care s-au emis în ultimii ani și să văd care sunt acei funcționari care, în mod constant, în mod ilegal, au dat etaje în plus și să sesizez organele de cercetare. Să iei urma banilor e destul de greu, dar în mod sistematic să vezi că cineva constant încalcă legea, e un indiciu suficient. Dacp vorbim de PUZ-urile de sector, aici avem un caz absolut șocant, la PUZ Sector 1, care n-a apucat să fie votat, dar a apucat să fie întocmit. Avem o firmă de urbanism care s-a dus la Primăria Sectorului 1 și a spus că vrea să facă PUZ-ul și a spus că găsește ea bani. O firmă care s-a dus la o Primărie de sector și, practic, s-a oferit să-i facă gratis PUZ-ul. Nimeni nu face nimic gratis. (...) De multă vreme, am insistat să se întâmple în România, așa cum se întâmplă în multe țări europene, ca tot ce înseamnă dezvoltare urbană să fie făcută doar de primărie, eventual de stat, dar nu de privați”.

Chestionat cu privire la câți dintre dezvoltatori ar putea să dea Primăria în judecată sau să ceară daune în urma deciziei suspendării PUZ-urilor, Nicușor Dan a răspuns: ”Bineînțeles că o să fie asta, lucrul ăsta se va întâmpla, aceste litigii vor exista. Și când eram ONG-ist au fost foarte mulți oameni care ne-au dat în judecată, spunând că le afectăm interesele, niciodată nu au câștigat. Vor exista multe procese, dar în linii mari, ele nu au nicio șansă pentru că noi am spus azi că avem un PUZ, el nu e bun, dacă aveți o autorizație în curs, mergeți pe el, dacă nu avem un Plan Urbanistic General, puteți să vă dezvoltați în temeiul lui”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.