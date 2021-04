Nicușor Dan, la DNA: Vin aici în calitate de martor. PUZ-urile de sector sunt unele dintre cele mai mari furăciuni din istoria noastră postdecembristă (VIDEO)

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, joi, în fața sediului DNA, că a fost chemat de procurori să sea declarații în calitate de martor, cu privire la o plângere penală pe care a depusă-o în anul 2019 pe tema PUZ-urilor de sector.

”Această plângere penală a fost procesată și eu vin aici în calitate de martor. (...) PUZ-urile de sector sunt unele dintre cele mai mari furăciuni care s-au întâmplat în istoria noastră postdecembristă din două aspecte foarte mari – faptul că dispar spații verzi în condițiile în care noi avem o problemă mare de poluare a aerului, cu copii bolnavi, cu vâsrnici bolnavi cu afecțiuni cardiace sau respiratorii și pentru că apare fenomenul de blocuri între case, în condițiile în care Bucureștiul e deja un oraș supraaglomerat.

Eu vin azi ca să susțin plângerea pe care am făcut-o acum doi ani, la invitația procurorilor care au ajuns să studieze acest caz.

PUZ sector 3 a fost anulat de Tribunal, PUZ sector 4 a fost anulat de Tribunal, PUZ sector 6 a fost anulat de Tribunal. Niciuna dintre aceste hotărâri nu este definitivă, dar e un indiciu că aceste PUZ-uri sunt nelegale. Depun aceste hotărâri. Depun decizia Curții de Justișție a Uniunii Europene care a condamnat România pentru poluarea din București. Mai depun o serie de acte întocmite de autoritățile naționale care spun că fenomentul acesta de urbanism derogatoriu este extrem de nociv pentru calitatea vieții. E evident că dacă te densifici exagerat nu mai ai acces la spațiul verde, ai o problemă cu utilitățile, cu traficul, cu copiii pe care trebuie să-i ducă părinșii cu mașina la școală. Și mai spun documentele astea un lucru foarte important, că fenomenul de urbanism derogatoriu anuleazză șansele orașelor din România de a participa la competiția globală. Pentru ca investitorii să vină în București sau în Sofia sau la Budapesta, ei se vor uita la trafic, la spațiile verzi, la dezvoltarea urbană a acestui oraș”, a declarat Nicușor Dan.

