Nicușor Dan: Niciodată nu am spus că din secunda în care o sa preiau mandatul o să se rezolve instant chestiunea apei calde (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, miercuri seară, în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăian și Răzvan Zamfir, că niciodată nu a spus că va rezolva problema apei calde în București în secunda în care va prelua mandatul.

„A fost o campanie electorală dificilă, dar niciodată nu am spus că din secunda în care o sa preiau mandatul, și asta s-a întâmplat în urmă cu o lună jumătate, o să se rezolve instant chestiunea apei calde. Tot de am promis a fost că, în situația în care o să fie avarii, și am spus că o să fie sute de avarii, o să acționăm cât se poate de repede și că o să fim mult mai receptivi în a răspunde la telefon oamenilor care încearcă să afle de ce nu au căldură și apă caldă”, a afirmat el.

Edilul a mai adăugat că nu au fost alocați în ultimii ani bani pentru repararea rețelei de apă caldă.

„Eu sunt un om serios, sunt în spatial public de 10 – 15 ani, niciodată nu am spus că voi face ceva ce nu se poate face. Din pacate, s-a neglijat problema aceasta, în special în ultimii ani. Nu s-au alocat bani și toți banii s-au dus pe o parte din subvenții, și atunci calitatea rețelei de apă caldă s-a redus, în sensul că găurile au crescut și am ajuns să pierdem tot mai multă apă. Pierzând mai multă apă, scade presiunea și nu mai ajungem la temperatura pe care noi o punem”, a spus Nicușor Dan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.