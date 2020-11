Nicușor Dan: O să vedeți, în zilele următoare, deciziile cu privire la noi locuri de terapie intensivă în București

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni seară, la finalul unei vizite de lucru, împreună cu premierul Ludovic Orban și prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, pentru evaluarea spitalelor din București, că în următoarele zile vor fi luate decizii cu privire la suplimentarea locurilor de terapie intensivă ale unităților medicale din Capitală.

”Urgența în aceste momente este de a găsi resurse pentru terapia intensivă. Asta înseamnă paturi și specialiști. E nevoie de o colaborare între spitalele din București, în cazul nostru, și am găsit această colaborare, am avut discuții cu mai mulți manageri. În general, în ce însemnă aceatsă criză sanitară, e nevoie de colaborarea instituțiilor și, în ultimele săptămâni, a existat o colaborare, nu a mai existat acea ruptură între Primărie și ASSMB și Ministerul Sănătății. O să vedeți, în zilele următoare, deciziile cu privire la noi locuri de terapie intensivă în București”, a declarat Nicușor Dan.

În ceea ce privește faptul că doar 8 din 19 spitale din subordinea Primăriei au autorizația de la Inspectoratul pentru Situație de Urgență sau nu o necesită, potrivit legii, Nicușor Dan a precizat: ”Am făcut publică azi situația celor 19 spitale. E vorba de 8 spitale pentru care există avizul ISU și pentru care există indicatori tehnico-economici. Vorbind grosier, pentru toate cele 8 spitale, împreună, sumele necesare a fi investite sunt undeva la 70-80 de milioane de lei. Vor fi bani în bugetul pe 2021 pentru această chestiune”.

Cât despre cele două spitale care vor fi relocate, primarul Capitalei a spus că o decizie în acest sens va fi luată ”împreună cu bugetul pe anul 2021”.

"Pot să vă asigur că există până la acel moment o verificare periodică din partea ISU pentru ca toate lucrurile să fie în regulă. Atât timp cât există această verificare periodică a ISU, există siguranță", a mai spus Nicușor Dan.

