Nicușor Dan: Obiectivul nostru pentru 2021 este să avem în sfârșit un buget realist, pe care să se reclădească credibilitate instituției

Nicușor Dan a vorbit vineri seară, într-o intervenție pe B1 Tv despre bugetul Primăriei Capitalei pe 2021. Edilul a spus că susține varianta creării unui buget realist, care să reclădească credibilitate instituției.

"Vreau să facem o dezbatere pe buget și am și început-o. Am avut două ședințe ieri și alaltăieri, am discutat cu consilierii generali dar și cu ONG-urie, ne-am uitat la ce ne propun Direcțiile.

Vreau ca banii pe care nu-i cheltuim, să-i cheltuim într-o direcție, adică până acum a fost o politică financiară a primăriei în care fiecare Direcție venea și propunea ceva, lucruri fără legătură unul cu altul și Primări mai tăia din pix.

Obiectivul nostru pentru buget este după ani de zile în care nu am avut nici un fel de credibilitate, să avem în sfârșit un buget realist, în sensul că să estimăm veniturile atâta cât știm ca o sa le avem și sa reducem cheltuielile astfel încât să ne încadrăm în aceste venituri. Pe investiții, pentru moment, vom introduce numai acele lucruri care sunt începute, cum ar fi Prelungirea Ghencea sau Podul de la Doamna Ghica sau Cartierul Henri Coandă sau clădirile cu risc seismic.

Vrem să ne grăbim să ieșim cu un buget imediat după bugetul național, pentru a da garanția pieței ca pe ce vorbim, avem banii și plătim.

Până pe 10 februarie, când o sa vină bugetul național, am prevăzut opinia publică că nu vor vedea în primul buget pe 2021, darl e vor vedea în rectificările pe care le vom face ulterior, pe măsură ce vom identifica fonduri europene pentru ele", a spus Nicușor Dan.

