Nicușor Dan, candidat susținut de PNL și USR în cursa pentru Primăria Capitalei, depune, luni dimineață, o plângere penală împotriva primarului Sectorului 5, a Șefului Poliției locale a Sectorului 5 și a Șefului Companiei de salubritate a aceluiași sector. Demersul lui Nicușor Dan vine în urma incidentului de joi, 18 iunie, atunci când o conferință de presă susținută de acesta a fost întreruptă de echipele de salubrizare din Sectorul 5, care au trecut prin zonă de mai multe ori cu autospecialele claxonând și având motoarele turate. Susținând că au venit să dezinfecteze zona, reprezentanții companiei de salubritate i-au stropit chiar și pe jurnaliști cu dezinfectant.

Nicușor Dan a declarat luni dimineață că, în urma acestor incidente, președintele PSD București trebuie să vină cu explicații.

”Sunt două probleme aici. E o problemă politică pe care trebuie să și-o asume PSD București și președintele PSD București, care este Gabriela Firea. Este vorba despre cine e proprietarul domeniului public. Proprietarul domeniului public suntem noi, toți cetățenii care avem voie să desfășurăm orice fel de manifestare pe acest domeniu public care ne aparține. Domeniul public nu este moșia primarului în funcție sau a subordonaților lui.

În al doilea rând, dacă vorbim de o companiei care aparținne Sectorului 5 și e plătită din banii noștri, ce face această societate e o chestiune care ne privește pe toți pentru că e vorba de bani publici.

Președintele PSD București trebuie să spună public dacă se delimitează sau nu de aceste două acțiuni și dacă se delimitează, să ne spună ce măsuri a luat împotriva celor care le-au comis.

Acum vorbim însă de latura penală. La acțiunea din 18 iunie au fost folosiți bani publici și angajați ai serviciului public de salubritate pentru a împiedica desfășurarea unei conferințe de presă. Nu vrem să se rămână doar la tulburarea liniștii publice și la sancționarea unor șoferi care au claxonat. Vinovați sunt primarul Sectorului 5, șeful Poliției Locale al Sectorului 5 și șeful companiei de securitate a Sectorului 5, care au permis desfășurarea acestei activități. Infracțiunile sunt delapidare și abuz în serviciu, alături de tulburarea liniștii publice pentru că e vorba de folosirea unor mijloace publice - angajați și bani publici pentru o acțiune în folosul partidului și în detrimentul unui competitor politic.

Plângerea este de competența Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București pentru că primarul Sectorului 5 are și calitatea de avocat”, a spus Nicușor Dan.

De altfel, Nicușor Dan a anunțat încă de atunci că se va adresa autorităților în acest caz. Întrebat dacă va depune plângere, Nicușor Dan a răspuns: „Fără îndoială, pentru că e vorba de o tulburare a liniștii publice, care a fost asigurată cu concursul Poliției Locale a Sectorului 5”.

Acesta nu a fost primul astfel de incident petrecut în timpul unei conferințe de presă al lui Nicușor Dan. Pe 5 iunie, declarațiile pe care acesta le-a susținut în zona Prelungirea Ghencea din București au fost întrerupte în repetate rânduri de viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu.

Încă de la începutul conferinței, au existat discuții aprinse între cei doi, Bădulescu reproșându-i lui Dan că nu poartă mască de protecție. Asta în condițiile în care nici viceprimarul nua respectat regulile de distanțare socială. La rândul său, acesta din urmă i-a cerut să păstreze distanțarea socială, lucru refuzat de Bădulescu, pe motiv că el poartă mască de protecție. Spiritele s-au încins, iar la un moment dat, au existat și îmbrânceli între cei doi.

”Ne cerem scuze pentru circul pe care, în maniera caracteristică, PSD-ul îl face. (...) Am ales să ne întâlnim aici, în Prelungirea Ghencea, pentru că e un exemplu reprezentativ despre cum Primăria Capitalei răspunde așteptărilor bucureștenilor”, și-a început Nicușor Dan discursul, care ulterior a fost întrerupt de nenumărate ori de viceprimarul Aurelian Bădulescu.

