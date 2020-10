Nicușor Dan: Primăria Capitalei are datorii curente de 3 miliarde de lei

Nicușor Dan a susținuit prima conferință de presă, după prealuarea mandatului de Primar General al Capitalei, joi, seară.

"Am avut azi o prima zi de evaluare a instituției. în primele zile ma voi ocupa de lucrurile urgente și ma voi asigura ca instituția poate să funcționeze. Am avut o evaluare a Direcției Juridice. Am avut o evaluare preliminara care va continua mâine a situației financiare a primăriei. Am avut o discutie aplicată cu toate persoanele implicate pe chestiunea coronavirusului. Maine o sa avem o discuție tehnică pe sistemul de pe termoficare,la cer am invitat si persoane din ELCEN, în afară de cele din companiile subordonate primăriei. O să avem o discuție pe resurse umane și dincolo de continuare discuție pe situația financiară, pe companiile municipale și situația lor și managerială și financiară.. În linii mari, Primaria Capitalei si instituțiile din subordine au datorii curente de 3 miliarde de lei...", a declarat el.