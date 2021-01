De luni, 25 ianuarie, restaurantele, cinematografele, sălile de jocuri și sălile de spectacol se redeschid în București, cu o capacitate de 30%, până la ora 21:00, după ce Capitala a intrat în scenariul galben. Prefectul Traian Berbeceanu, primarul Nicușor Dan și secretarul de stat MAI Raed Arafat au oferit declarații pe marginea acestui subiect.

Nicușor Dan i-a felicitat pe bucureșteni pentru eforturile care au determinat relaxarea măsurilor.

„Meritul aparține bucureștenilor, care au înțeles în mare majoritatea să poarte mască, sa păstreze distanța, însă precizez că există o hotărâre de guvern 3/21.

În acest moment avem hotărârea de guvern, prin care se prelungește starea de alertă. Dacă indicele coboară sub 3 sau 1,5, trebuie să aplicăm niște măsuri clare. Am luat act de acești indicatori și am acționat în consecință. a fost o decizie formală a Comitetului pentru Situații de Urgență.

Este meritul tutuor că am reușit să ajungem până aici, dar nu trebuie să ne relaxăm. Trebuie să ne uităm ce s-a întâmplat în restul Europei", a declarat Nicușor Dan.

Raed Arafat a atenționat: oricând se poate reveni la vehile măsuri.

„Incidențele care au fost stabilite în hotărârea de guvern sunt 1,5, 1,5-3, peste 3. La nivel național s-a lucrat pe baza acestor incidențe. Sunt în fiecare zi localități care intră și ies în baza acestor incidențe.

(...) Dacă se va observa că începe o creștere, această măsură poate să fie inversată și închis totul, din nou.

Important este ca populația să înțeleagă cât de importantă este respectarea regulilor", a declarat Arafat.

