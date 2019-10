Locatarii unui bloc din București îl acuză pe Nicușor Dan că i-a târat în instanță fără vină. Răspunsul acestuia, pentru B1.ro: "Noi avem un proces intentat în 2013 primarului Sectorului 2 și firmei pentru a opri construcția"

Exclusiv online

EXCLUSIV ONLINE / Asociaţia „Salvaţi Bucureştiul” a dat în judecată circa 70 de proprietari persoane fizice pentru a anula autorizația de construcție a blocului de pe strada Maria Rosetti 38 din Capitală.

Contactat de B1.ro, Nicușor Dan a explicat că procesul nu este unul intentat oamenilor care locuiesc în acest imobil ci unul vechi din 2013 împotriva Primăriei Sector 2 și a constructorului care a obținut autorizația ilegal.

"Noi am intentat în 2013 proces în instanță împotriva primarului de la Sectorul 2 pentru emiterea autorizație și a firmei care a obținut acordul de contrucție. Procesul a fost suspendat în repetate rânduri și a trenat în instanțe. Acesta a fost reluat între timp, dar constructorul a vândut apartamentele către locatari fără a le spune despre situația din instanță, iar acum a trebuit să îi introducem ca părți interesate în acest proces", a explicat Nicușor Dan pentru B1.ro.

Acest proces a provocat însă mare temere în rândul celor aproximativ 70 de persoane care locuiesc în imobilul de pe strada Maria Rosetti, aceștia afirmând că se tem să nu rămână pe străzi.

"Am aflat de la cineva din bloc că am fost daţi cu toţii în judecată. Am crezut că nu văd bine atunci când m-am uitat pe citaţia la proces. M-a afectat foarte mult. Era să fac infarct. De unde până unde? Nu mai am altă casă. Nicuşor Dan, care vrea să ne lase fără case, a intrat în politică şi vrea să candideze şi ca primar al Bucureştiului. Să facă ce vrea el, dar nu pe nervii şi sănătatea noastră, pentru că suntem oameni în vârstă“, a declarat Ileana Constanţa Damian, proprietara unui apartament din bloc, citată de cetățeanul.net.

În replică, Nicușor Dan arată că procesul nu este împotriva acestora ci pentru a opri construcția, iar ei, pentru că au fost mințiți înainte de a cumpăra se pot adresa împotriva Primăriei și chiar a constructorului pentru a executa garanția de la cumpărare și a primi banii înapoi.

Cât despre motivele care au stat în spatele procesului, Nicușor Dan a precizat că sunt două motive foarte clare care îi dau câștig de cauză. În primul rând, pe acest teren se afla o casă din jurul anului 1900 care a fost demolată fără obținerea unui aviz de la Ministerul Culturii, ceea ce era obligatoriu. În plus, planul urbanistic al Bucureștiului prevede pentru această zonă doar constucții tip P+4, nicidecum P+9 precum este construit acest imobil.

Acesta arătat că, din calitatea de deputat, a depus un amendament la legea constucțiilor care simplifica procedura prin care se poate opri o construcție care nu are toate actele în regulă pentru a nu se mai ajunge în situații de acest gen, dar acest amendament i-a fost respins în Camera Deputaților.