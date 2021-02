Nicușor Dan: „Semaforizarea a fost bună, dar sistemul este acum depășit” (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat vineri seară, în cadrul emisiunii Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, că sistemul de semaforizare din București este acum depășit.

„Am avut un sistem de semaforizare care a fost bun la vremea lui, în anii 2003 – 2004, când a fost făcut. Numai că, pe acest sistem, unu ca e depășit acum, doi că nu s-a făcut mentenanță și el practic nu mai există (...) Server-ul este bun ca soft, sistemul este bun ca soft, că a fost cumpărat în urmă cu un an – doi – trei, și este cel mai bun la nivelul mondial acum, însă tehnologia pe fiecare dintre semafoare nu este bună și nici conexiunea dintre ele nu este bună și atunci trebuie să punem sistemul actual, cu camere, pe fiecare din semafoare, să vedem unde avem fibră, unde trebuie să o închiriem, unde trebuie să o instalăm. Deci e o chestiune care va dura un an și puțin. Am început deja să facem asta”, a declarat edilul Capitalei.

