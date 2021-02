Nicușor Dan: Vom crea o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, astfel încât să implementăm strategia de colectare și tratare a deșeurilor din București și să accesăm bani europeni (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat crearea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care să se ocupe implementarea strategiei de colectare și tratare a deșeurilor din București, precum și accesarea de fonduri europene în acest sens. Edilul general a făcut acest anunț la finalul unor discuții pe care le-a purtat cu ministrul Mediului Tanczos Barna și reprezentanții celor șase sectoare.

„Am încheiat o discuție foarte constructivă cu domnul ministru, cu cei șase primari de sector din București și cu reprezentanți ai organismelor care intermediază fondurile europene în România. Am discutat despre deșeuri. Este o problemă care a fost mult timp amânată în București și nu ne mai permitem să amânăm. Avem o viziune comună despre cum trebuie tratate deșeurile în Municipiul București, care se va concretiza într-o nouă strategie și un nou plan de acțiune asupra deșeurilor din București.

Am decis să creăm un ADI, Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, Primăria Generală și cele șase primării de sector, astfel încât să implementăm împreună strategia de colectare și de tratare a deșeurilor din București și să putem să accesăm bani europeni, care, pe exercițiul 2014-2020 erau disponibili încă din 2014 și nu au fost atrași”, a declarat Nicușor Dan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.