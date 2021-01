Ninge fără oprire în jumătatea de sud a României. Se circulă greu pe cele mai multe artere, dar nu sunt drumuri închise. Sfaturile autorităților pentru șoferi (VIDEO)

Ninge de azi noapte fără oprire în județele din jumătatea de sud a țării. Stratul de zăpadă a atins în unele zone chiar și 25 de centimetri, informează B1 TV. În Capitală se circulă în condiții de iarnă. Primăria a trimis în stradă peste 400 de utilaje pentru a deszăpezi străzile.

Peste 18.000 de tone de material antiderapant sunt pregătite pentru folosirea pe străzile din Capitală, în toata în țară fiind vorba de peste 100.000 de tone. Se circulă în condiții foarte grele luni dimineață. Traficul oricum e aglomerat la primele ore ale dimineții, când oamenii merg la serviciu, dar acum chiar se circulă bară la bară în cele mai mari intersecții. Utilajele au fost scoase pe străzi pentru a îndepărta zăpada.

Primăria Capitalei a anunțat, duminică seară, că sunt pregătite 439 de utilaje și 433 de operatori gata pentru intervenție. PMB a mai

precizat că, dacă situația o va impune, se va interveni întâi pe arterele principale, cele cu trafic STB, cu obiective sociale şi instituţii publice, pe pante, rampe şi poduri, apoi pe alte străzi din oraș.

Duminică, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de ninsori abundente și intensificări ale vântului, care este valabilă și pentru București.

