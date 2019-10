Ninsori abundente în Munții Bucegi și Rarău: Temperaturi cu până la 15 grade mai scăzute decât în ultimele zile. Ce spun meteorologii (VIDEO)

Valul de aer polar care a pus stâpânire pe România face ravagii. O femeie din Iaşi a fost la un pas să îşi piardă viaţa, pe stradă, după ce a intrat în şoc hipotermic. Între timp, la munte s-a aşternut deja un strat consistent de zapadă, iar temperaturile au scăzut brusc, cu peste 10 grade. De altfel, valul de aer rece a adus ploi, frig şi vânt în toată ţara.

La Cabana Coştila, din Munţii Bucegi, a nins viscolit. Un vânt rece, ca de iarnă grea. Turiștii nu se așteptau ca vremea să se schimbe atât de brusc în rau. Și vizibilitatea, în zonă, a fost redusă.

A nins continuu şi în Bucovina. În Masivul Rarău, peisajul pare unul de iarnă.

Vremea rea a făcut deja probleme grave. În Iaşi, o femeie a fost găsită pe stradă în şoc hipotermic, iar la Oradea, municipalitatea furnizează deja cldură în apartamente.

Temperaturile au scăzut brusc în Romania chiar şi cu 20 de grade. În unele zone abia daca se vor mai atinge 10 grade.

În următoarele zile, vremea se va menține rece în toată țara, vor fi temperaturi între 11 și 18 grade, mai coborate decât de obicei, anunță meteorologii.

Temperaturile vor scădea până marțea viitoare, iar ninsorile vor cădea în tot mai multe zone montane.

