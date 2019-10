Iarna îşi intră deja în drepturi. Temperaturile au scăzut brusc în ultimele zile, iar miercuri seară au căzut şi primii fulgi de nea în judeţele Alba, Neamţ şi Cluj, informează B1 TV. Prima zăpadă le-a dat mari bătăi de cap şoferilor care abia au reuşit să-şi stăpânească maşinile pe carosabilul îngheţat. Drumarii au împrăştiat material antiderapant şi au scos utilajele de desăpezire. Meteorologii anunţă ninsori şi în Capitală pentru următoarea perioadă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.