Primele ninsori au adus primele probleme: Accidente, turiști blocați, mașini împotmolite (VIDEO)

În unele zone ale ţării a fost iarnă în toată regula, iar vremea rea le-a dat bătăi de cap celor nepregătiţi. Luni seară, un TIR a derapat pe şoseaua îngheţată şi s-a răsturnat în apropiere de Sinaia. Şoferul a fost transportat de urgenţă la spital. În munţii Făgăraş, mai mulţi turişti au rămas blocaţi, iar intervenţia de salvare a durat mai bine de 7 ore, informează B1 TV. Probleme au fost şi pe Transalpina, la Rânca, unde mai mulţi oameni au rămas cu maşinile împotmolite şi a fost nevoie de intervenţia autorităţilor. În zonele de munte, temperaturile au scăzut mult sub pragul de îngheţ. La altitudini mari s-au înregistrat şi -7 grade.

