Nivelul de poluare, la cote alarmante în Italia. Primarii marilor orașe au trecut la măsuri drastice (VIDEO)

Nivelul de poluare din marile oraşe din Italia a atins cote alarmante în primele zile ale lunii. Primarii au trecut la măsuri drastice, pentru a reduce nivelul emisiilor toxice, în special în oraşele unde acesta a depăşit valorile admise pentru mai multe zile consecutiv. Potrivit datelor publicate de cotidianul La Repubblica, cele mai afectate oraşe sunt Roma, Milano, Torino şi Bologna



Clasamentul publicat de Ziarul La Repubblica a fost realizat în funcţie de principalul indicator ale poluării, calculat în funcţie de prezenţa în aer a particulelor fine, numite particule poluante primare.

La Roma, în primele 12 zile ale anului 2020, nivelul zilnic mediu al acestor particule poluante a depăşit constant pragul de alarmă, în 10 din cele 23 de staţii de măsurare repartizate pe teritoriul capitalei.

Potrivit informaţiilor oferite de Primăria Romei pe site-ul oficial, 63% din poluarea cu particule poluante primare din capitală se datorează traficului, 33% sistemelor de încălzire şi 4% proceselor industriale şi agricole.

Astfel, ca urmare a depăşirii cotelor permise, pe 14 ianuarie, edilul capitalei, primarul Virginia Raggi, a interzis circulaţia timp de trei zile pentru vehiculele vechi allimentate cu benzină, dar şi maşinile diesel, inclusiv cele mai noi.

Pentru cei care încalcă legea, autorităţile au prevăzut amenzi usturătoare.

O altă măsură, prevăzută într-un plan pe termen lung la nivel regional, este interzicerea circulaţiei maşinilor diesel sub Euro 3, intrată în vigoare la 1 noiembrie 2019 în cea mai mare parte a teritoriului capitalei.

Potrivit estimărilor oficiale, măsura a afectat circa un milion de autoturisme şi a stârnit numeroase critici.

Pe 19 ianuarie au fost inaugurate, tot la Roma, aşa numitele „Duminici ecologice", adică blocarea totală a traficului, duminici care în ultimii ani au devenit deja o tradiţie.

De asemenea, a fost prevăzută limitarea timp de câteva zile a temperaturii din clădirile publice şi private la maximum 17-18 grade şi o durată maximă de 12 ore pe zi de funcţionare, cu excepţia şcolilor, spitalelor şi altor edificii publice.

La Milano , în prima parte a lunii ianuarie 2020, nivelul de alarmă a fost depăşit în nouă zile din zece.

Drept urmare, la începutul anului au fost adoptate măsuri de restricţionare a traficului, restricţiile vizând automobilele mai vechi şi un grad ridicat de poluare.

Tristul record de cel mai poluat oraş din Peninsulă îi revine oraşului Torino este, potrivit datelor furnizate de cotidianul italian.

Acolo, autorităţile au adoptat un sistem gradul de măsuri, în funcţie de nivelul de poluare înregistrat.

Cu fiecare nivel, creşte şi numărul şi tipologia autovehiculelor al căror acces este interzis în oraş.

La Napoli situaţia este oarecum mai bună, limita naţională permisă fiind depăşită doar de câteva ori în primele 12 zile ale anului.

Acest lucru a fost pus pe seama restricţiilor traficului, care sunt în vigoare încă din luna octombrie.

