Sâmbătă seară, în toată ţara, sute de mii de oameni au luat la pas instituţiile de cultură cu program special şi participă astfel la ″Noaptea muzeelor″. Intrarea este liberă, iar publicul se bucură de proiecţii, concerte şi expoziţii inedite.Surprize sunt pregătite şi la Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din Capitală. Curioşii stau la o coadă lunga de câteva sute de metri.

Sustinuţi de vremea caldă, oameni de toate vârstele s-au aşezat încă de pe la ora 17 la coadă, atât aici în Bucureşti cât şi în alte oraşe din ţară. Amatorii de cultura intră gratis la muzee şi galerii, ori se delectează cu spectacole şi concerte fără să scoată un leu din buzunare.

La Muzeul Antipa şi cel de Istorie s-au format cozi impresionante, rândurile întrinzându-se până în stradă. Programul special al Nopţii Muzeelor de la Antipa se va termina la ora 24:00.În această seară, vizitatorii vor avea ocazia să admire expoziţia temporară "Rugby, Natural!", manifestare organizată în cadrul Sezonului România-Franţa 2019, care va rămâne în circuitul de vizitare al Muzeului până pe data de 30 iunie 2019.

În anii trecuti 18.000 de vizitatori au fost înregistraţi într-o noapte. Daca nu ar fi fost gratuită intrarea ar fi adus muzelui încasări de zeci de mii de euro.

Peste 150 de muzee din toată ţara şi-au deschis porţile, la editia 2019 a "Nopţii Muzeelor".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.