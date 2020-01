Noi audieri în dosarul femeii arse de la Floreasca: A venit rândul managerilor să dea explicații în fața anchetatorilor (VIDEO)

Noi audieri au loc, luni, în cazul femeii de 66 de ani, care și-a pierdut viața după ce a luat foc pe masa de operație de la Spitalul Clinic de Urgență București, relatează B1 TV.



De această dată a venit rândul managerilor să dea explicații în fața anchetatorilor.



În dosarul incidentului de la Spitalul Floreasca au mai dat explicații trei asistente, un medic specialist, medicul rezident de anul cinci, dar și profesorul Mircea Beuran, coordonatorul echipei care a desfășurat intervenția.

