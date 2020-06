Noi controale la terasele din Capitală, sâmbătă seară. Amenzi de 171.000 de lei și zeci de kilograme de alimente confiscate (VIDEO)

Autoritățile au dat amenzi totale de 171.000 de lei, sâmbătă, la mai multe cluburi și terase din Capitală, unde echipe mixte de control formate din reprezentanții mai multor instituții au fost să verifice dacă localurile se conformează cu măsurile prevăzute de starea de alertă. Nu numai că au găsit nereguli la acest capitol, dar au depistat și 27 de kilograme de mâncare expirată, precum și 17 kilograme de produse alimentare de origine animală fără etichetă.



„Ieri seară, polițiștii Capitalei împreună cu inspectori DSP, DSVSA și ITM, precum și comisari ai Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor București au desfășurat o acțiune în vederea verificării respectării măsurilor care se aplică pe durata stării de alertă, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și respectarea altor acte normative în vigoare. În urma acțiunii au fost vizate nouă cluburi și restaurante din Municipiul București, echipele mixte de control aplicând 23 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 171.000 de lei”, a declarat Ciprian Romanescu, purtător de cuvânt în IPJ București.

Oficialul a explicat că „a fost un caz la o societate comercială, activitatea a fost suspendată pentru 10 zile, până la reglementarea neregulilor, și anume igienizarea spațiului pe care îl gestionează. Totodată, la un local a fost descoperită și o cantitate de produse alimentare de 27 de kilograme cu termenul de valabilitate expirat, iar la un alt local au fost confiscate 17 kilograme de produse alimentare de origine animală, care nu prezentau etichetă. Amenzi au fost aplicate și pentru nerespectarea legislației privind protecția consumatorilor, precum și abateri de la normele din domeniul sănătății publice și încălcarea legislației privind paza și protecția bunurilor.



Acțiunea nu a fost una singulară, pentru că un eveniment similar a avut loc și cu o seară înainte, când au fost date amenzi de 140.000 de lei. Mai mult decât atât, tot atunci era suspendată pentru 30 de zile activitatea unui local.

„Aș dori să menționez faptul că această acțiune este o continuare a unei acțiuni începute încă de vineri seara. În acțiunea respectivă au fost date amenzi în valoare de 140.000 de lei. Au fost vizate mai multe societăți comerciale, 56 la număr, iar în urma acestei acțiuni a fost și suspendată activitatea unui local pentru 30 de zile”, a explicat el.

Întrebat dacă vor continua controalele de acest gen – cum de altfel anunțase anterior și Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență cu rang de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne – Ciprian Romanescu a răspuns: „Bineînțeles. O să încercăm să ajungem și la alte localuri și la alte restaurante, baruri, terase în zilele ce urmează”.

