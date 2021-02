Noi controverse la Primăria Sectorului 1. Expoziție de nuduri în holul instituției. Clotilde Armand se apără: Nu sunt drăcoaice, sunt opere de artă (VIDEO)

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, se află în centrul unei noi controverse. De data aceasta discuțiile din spațiul public sunt legate de mai multe sculpturi care au fost amplasate în holul Primăriei, cu ocazia Zilei Naționale Constantin Brâncuși. Statuile care prezintă o sirenă mov cu cap de diavol, un rinocer nud cu piercing-uri sau un zombie cu ochelari de realitate virtuală au atras reacţii dure pe Facebook din partea cetăţenilor. Într-o postare pe aceeași rețea socială, Clotilde Armand se apără și spune că nu face decât să sprijine tinerii artiști, punând la dispoziție un spațiu expozițional și acuză că unele voci din spațiul public ”folosesc arta ca atac politic”.

În plin scandal legat de gunoaiele din cel mai bogat sector al Capitalei, Primăria Sectorului 1 a acceptat să găzduiasca expoziția "Dincolo de canon. Noua sculptură azi" chiar în Holul de Onoare al instituției.

Potrivit unei postări de pe site-ul Primăriei ”evenimentul își propune să prezinte unele dintre cele mai inovative modalități de exprimare artistică din creația românească de azi. (...) Expoziția a fost organizată la invitația primarului Sectorului 1, Clotilde Armand”.

Statuile vor sta în holul Primăriei în perioada 19 februarie - 21 martie 2021, iar vizitatorii le pot vedea între orele 11.00-17.00, inclusiv sâmbăta și duminica.

