Noi cozi în fața centrelor de vaccinare-maraton din București, duminică. Aproximativ 10.000 s-au imunizat în primele două zile (VIDEO)

Al doilea maraton de vaccinare organizat în București se dovedește un adevărat succes. Și duminică dimineață s-au format cozi la Sala Palatului și Biblioteca Națională, deși centrele de vaccinare funcționează non-stop. Mulți dintre cei care s-au prezentat de data aceasta au venit pentru prima doză de ser împotriva COVID-19, spre surprinderea medicilor. Până luni dimineață, când se va încheia maratonul, se așteaptă ca peste 20.000 de oameni să fie imunizați, în cadrul acestei campanii.

Sâmbătă seară au fost raportate aproximativ 10000 de persoane vaccinate în cele două centre începând de vineri după-amiază. Oamenii nu au dat înapoi nici de la vaccinul Johnson&Johnson. Aproape 800 de persoane s-au imunizat cu acesta.

Ca urmare a dorinței românilor de a se proteja împotriva SARS-COV-2, încă o tranșă, de peste un milion de doze de la Pfizer/ BioNtech, urmează să ajungă în România luni, aceasta fiind cel mai mare transport pentru țara noastră, a transmis Andrei Baciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.