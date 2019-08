Noi date CUTREMURĂTOARE în CAZUL COPIILOR NEMȚI, PRIZONIERI în MARAMUREȘ: Autoritățile, mână în mână cu traficanții. Minorii, legați cu funii și înhămați la căruțe (VIDEO)

Ancheta în cazul copiilor germani folosiţi ca sclavi în România continua. Angajați din poliție, primărie și asistență socială au fost complicii grupării din Maramureș care aduceau tineri din Germania în cadrul unui așa-zis program de "reeducare". Procurorii DIICOT au suspiciuni că liderii organizației aveau relații cu persoane care fac parte din autorităţile locale și le facilitau acestora accesul la informaţii în legătură cu controalele şi verificările efectuate periodic de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.

