Noi date sugerează că vaccinul anti-COVID-19 de la Moderna dă o imunitate mari mare decât infecția propriu-zisă cu noul coronavirus

Noi date sugerează că vaccinul împotriva COVID-19 de la Moderna generează o imunitate de durată, scrie El Pais, care notează că, indiferent de vârstă, persoanele vaccinate cu acest ser dezvoltă niveluri de anticorpi mai înalte decât persoanele infectate cu noul coronavirus.

Vaccinul de la Moderna împotriva COVID-19 ar putea genera o imunitate mari mare decât infecția propriu-zisă cu noul coronavirus

Ideea care stă la baza oricărui vaccin este aceea de a imita o infecție fără a provoca pagube, astfel încât propriul organism să genereze imunitate împotriva unui virus. Astăzi se publică date care sugerează că vaccinul de la Moderna generează o imunitate mai mare decât infectarea propriu-zisă cu noul coronavirus.

Un grup de 34 de persoane de toate vârstele care au primit cele două doze din vaccinul Moderna continuă să aibă niveluri înalte de anticorpi până la patru luni de la administrarea primei doze. Anticorpii sunt proteine minuscule capabile să se lege de virus și să îl împiedice să cauzeze boala.

„Toți participanții aveau niveluri înalte de anticorpi contra SARS-CoV-2 la trei luni după a doua doză de vaccin (care se administrează la 28 de zile după prima, cu care sunt patru luni de imunitate după prima doză). Asta sugerează că vaccinul va da o imunitate de durată”, a subliniat cercetătoarea Alicia Widge, autoare principală a studiului care a fost publicat în prestigioasa revistă The New England Journal of Medicine.

Datele care stârnesc cel mai mult optimism sunt cele care arată că la patru luni de la prima injecție toți cei vaccinați – inclusiv persoanele cu vârste mai mari de 71 de ani – aveau niveluri de anticorpi mai înainte decât persoanele care contractaseră SARS-CoV-2.

Alexandru Rafila: Vaccinurile de la Pfizer și Moderna vor fi autorizate pe 25 și 27 decembrie

Medicul Alexandru Rafila susține că informațiile pe care le are au indicat că acele „două vaccinuri care se bazează pe tehnologia ARN mesager vor fi autorizate până la sfârșitul anului, mai exact pe data de 25 decembrie vaccinul de la Pfizer și pe 27 decembrie vaccinul de la Moderna”.

„Din informațiile pe care le am, cele două vaccinuri care se bazează pe tehnologia ARN mesager vor fi autorizate până la sfârșitul anului, mai exact pe data de 25 decembrie vaccinul de la Pfizer și pe 27 decembrie vaccinul de la Moderna. După ce Agenția Europeană pentru Medicamente - EMA va autoriza vaccinul, acesta va putea ajunge în statele membre UE. Oricum disponibil va fi probabil într-o primă etapă vaccinul de la Pfizer, pentru că există deja un contract semnat pentru statele din Uniunea Euroneană. Vaccinul de la Moderna, care are avantajul unor condiții mai ușoare de manipulare și de conservare, probabil că abia anul viitor va ajunge și în Uniunea Europeană, pentru că este rezervat inițial pentru piața SUA”, a explicat Alexandru Rafila, într-un interviu acordat pentru Republica.