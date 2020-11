Noi defecțiuni descoperite la Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă de la Timişoara, deși a fost reparată recent

Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă de la Timişoara are din nou defecțiuni, în ciuda faptului că aceasta a fost recent reparată, iar vineri a fost adusă de la Cluj, în urma unor probleme tehnice apărute la sistemul de încălzire.

Potrivit medicilor de la Spitalul Municipal Timişoara, de această dată au fost constatate defecţiuni la instalaţia de oxigen, astfel că a fost nevoie de evacuarea rapidă a bolnavilor infectaţi cu SARS CoV-2 care se aflau internaţi aici.

Nu mai puțin de cinci pacienți au fost transferaţi la Spitalul Judeţean Timişoara, iar trei în clădirea Spitalului Municipal.

”Având în vedere suprasolicitarea instalaţiei de oxigen, erau 8 pacienţi, a scăzut presiunea la oxigen, s-a făcut conversia pe tuburi de oxigen. Atunci, venind o presiune mai mare de oxigen, ventilatoarele nu au mai funcţionat corespunzător. S-a activat planul alb, 5 pacienti au fost transferaţi la Spitalul Judeţean, doi în UPU la Spitalul Municipal, un pacient la Medicină Internă, tot la Municipal. Toţi au fost transferaţi în condiţii de siguranţă”, a declarat Ramona Gidea, purtător de cuvânt al Spitalului Municipal Timiţoara, scrie news.ro.

Containerul ATI este încă în garanţie şi va fi trimis din nou la reparaţii.

La sfârşitul lunii octombrie, acelaşi container ATI era instalat în curtea Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara. Atunci s-a defectat instalaţia de climatizare, astfel că doctorii s-au văzut nevoiţi să învelească pacienţii cu plăpumi şi să îi încălzească cu aeroterme.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat că va ajunge la Timişoara o unitate mobilă de Terapie Intensivă, cu 12 locuri.

Acesta a menționat, , că ”noi am ajuns, în ultima perioadă, să mutăm personal pacienţii de la o secţie care nu are terapie intensivă în unitatea de primiri urgenţe unde am asigurat locuri cu ventilator, până găsim loc în terapie intensivă. (...) Există soluţii de urgenţă care pot fi rezolvate şi local, dar şi pe plan larg dacă se apelează la Centrul naţional de conducere”. Unitate mobilă de Terapie Intensivă, montată la Spitalul Municipal din Timişoara