Noi detalii despre starea de sănătate a activistului de mediu Daniel Bodnar, rănit grav într-un accident de circulație în luna ianuarie: ”Acum reușesc să mișc ambele picioare” (VIDEO)

Daniel Bodnar, activist de mediu din Suceava, a început să-și miște ambele picioare, după gravul accident de circulație pe care l-a avut la începutul acestui an. Într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, Bodnar a vorbit despre problemele foarte serioase de sănătate prin care a trecut în urma accidentului.

În ce stare se află acum activistul de mediu Daniel Bodnar

”Momentan mă simt bine, având în vedere gravitatea accidentului din 19 ianuarie. Am avut un accident grav de circulație. Inițial, am fost operat în Iași. Primul diagnostic a fost paralizie de la mijloc în jos. A fost un diagnostic pe care nu l-am acceptat, am zis că voi lupta, voi face tot ce pot pentru a reveni la viața dinainte, sănătos, pe picioarele mele, chiar dacă este un drum greu. Sunt conștient că este o muncă titanică, cei care au trecut pe aici înțeleg foarte bine.

După ce am fost operat în Iași am fost transferat în Germania pentru operația la piciorul drept. Acolo au efectuat un RMN și mi-au arătat felul în care apăsau vertebrele pe măduva spinării și exista riscul, într-adevăr, dacă lăsam așa lucrurile, exista riscul să rămân paralizat. Dar a fost un doctor foarte bun acolo, mi-a explicat pașii. Am fost operat și la coloană, apoi la plămâni. (...) După intervenția chirurgicală, la vreo trei săptămâni, am început să îmi simt foarte puțin piciorul stâng, puțină mișcare, iar acum reușesc să mișc ambele picioare, fac exerciții foarte multe”, a declarat activistul.

În luna februarie, Bodnar spunea că încă primește mesaje de amenințare și chiar a cerut expertiza tehnică a mașinii.

"Amenințările la adresa mea și a familiei continuă. În toată perioada după accident au fost foarte multe mesaje de amenințare, pe care le-am redirecționat la poliție", spunea atunci Bodnar.