Noi detalii din cazul dublei crime de la Onești. Gheorghe Moroşan, în apelul la 112: Eu omor astea două persoane şi le arunc. Vă las doi morţi aici, frumuşel (VIDEO)

Apar detalii șocante din rechizitoriul crimei de la Onești. Bărbatul care, în luna aprilie, a omorât doi muncitori într-un apartament care îi aparţinuse şi-a planificat crima şi a vrut ca totul să fie public. Încă dinainte de a ajunge în locuință, el a cerut soţiei să ia legătura cu o televiziune locală, dar şi să transmită live, pe rețelele sociale, ceea ce s-a întâmplat după ce i-a luat ostatici pe cei doi muncitori.

Conform rechizitoriului, o vecină, prietenă de familie cu soţii Moroşan, i-a anunţat pe aceştia despre faptul că în fostul lor apartament se fac lucrări de renovare, iar soţii Moroşan i-au cerut acesteia să facă rost de numărul de telefon al unei televiziuni, pe care să o anunţe despre ce urma să se întâmple, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Ștefan Pășcuță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.