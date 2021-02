Noi detalii revoltătoare ies la iveală, la trei zile de la incendiul tragic de la Institutul "Matei Balș", în urma căruia opt pacienți și-au pierdut până acum viața. În condițiile în care în spațiul public au apărut informații potrivit cărora saloanele nu aveau temperatura optimă pentru sezonul rece, medicii de la Matei Balș au recunoscut că unitatea medicală avea centrale termice pentru pavilioanele unde nu era suficientă căldură, însă nu le-a montat până acum. Din această cauză însoțitorii pacienților au solicitat să aducă surse improviate, precum aerotermele.

Medicul Adrian Marinescu a recunoscut, luni, într-o intervenție la un post de radio că temperatura nu era una optimă în unele saloane de la Matei Balș și că centralele care până acum au stat nefolosite urmeză să fie instalate abia săptămâna aceasta.

“Exact, asta v-am spus, că nu era atât... o numeam temperatură de confort şi această temperatură nu există. Aş mai face următoarea completare, apropo de institut, noi am încercat în nenumărate rânduri să punem problema în ceea ce priveşte termoficarea centralizată şi mai mult de atât, ne-am străduit şi chiar vom reuşi în această săptămână să avem un sistem independent, cu centrale termice, lucru care n-a fost deloc uşor, pentru că fiind un sistem pavilionar e destul de greu de realizat, apropo de costuri. Totuşi am reuşit şi aceste centrale sunt deja luate, urmează ca în săptămâna aceasta, poate până săptămâna viitoare, să fie independenţi şi atunci lucrurile bineînţeles că vor sta cu totul altfel”, a precizat medicul Adrian Marinescu.

Dezvăluiri despre lipsa temperaturii optime pentru pacienți

Medicul a precizat, de asemenea, că din cauza disconfortului termic pe care pacienții îl resimțeau din plin, au existat olicitări privind instalarea unor surse alternative de căldură, precum aerotermele, în ciuda faptului că acestea sunt interzise:

"Aş răspunde punctual în felul următor: sigur că solicitări, apropo de să spunem aerotermă – pot fi diverse surse improvizate – solicitări au fost. Întotdeauna, mai ales de când a început pandemia, dar şi înainte, aceste ... erau interzise, nu numai că nu le încurajam la nivel de spital, dar nu erau acceptat nicicum, tocmai că ne gândeam că există şi nişte rsicuri. Asta o dată, în al doilea rând legat de temperatură: nu era o temperatură de confort şi acest lucru cred că a fost spus de nenumărate ori. Acum, noţiunea de frig sau de suportabil cred că este foarte relativ, depinde de percepţie. De exemplu, eu, medicul de gardă, care am fost cu o zi înainte, am fost într-o cameră de gardă care nu avea nicio altă sură în afară de calorifer. Nu pot să spun că era foarte frig, numai că în cazul meu nu aveam o simptomatologie, nu eram febril, nu stăteam perioade lungi de timp în camera de gardă, că nu poţi să stai şi atunci e total diferită situaţia faţă de cel care are o anumită vârstă, are simptomatologie, are o altă percepţie şi e clar că pentru acea persoană poate să fie frig", a precizat medicul Adrian Marinescu.