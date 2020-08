Noi dezvăluiri în cazul Caracal, la un an de la dispariția Alexandrei. Ce acuzații îi aduc polițiștii lui Gheorghe Dincă

A trecut mai bine de un an de la dispariţia Alexandrei Măceşanu și cazul dispariției misterioase a celor două adolescente din Caracal încă nu s-a elucidat. Mai mult, pe zi ce trece apar noi informaţii. Cazul Caracal este al doilea care a şocat România, după cel al Edoliei Ghinescu, despre care s-a vorbit ani la rând, fără ca deznodământul să fie elucidat de către autoritățile competente. Recent, poliţiştii au făcut noi mărturisiri de-a dreptul cutremurătoare despre monstrul din Caracal, care a stârnit panică în rândul părinților și nu numai.

Dezvăluirile poliţiştilor despre Gheorghe Dincă, la un an de la moartea Alexandrei Măceșanu

În luna iulie a anului trecut, România a fost zguduită de vestea că un bărbat din Caracal a răpit două adolescente pe care le-ar fi torturat, după care le-ar fi ucis cu sânge rece. Și mai tare i-a șocat pe oameni faptul că dispecera care se afla la celălat capăt al firului a tratat cu superficialitate cazul de la Caracal.

Reamintim faptul că în urmă cu un an, Alexandra Măceșanu, o tânără de 16 ani, a sunat la numărul de urgențe 112, pentru a semnala organelor de poliție faptul că a fost răpită și sechestrată, violată și bătută de monstrul din Caracal, Gheorghe Dincă, în vârstă de 60 de ani. Copila nu le-a cerut autorităților decât să o salveze din mâinile violatorului, sarcină care intră în atribuțiilor lor. Trei zile a durat până când polițistii au identificat locația acesteia, deși pe fir a intrat imediat Serviciul de Telecomunicații (STS), care ar fi trebuit să descopere locația fetei în numai câteva minute. În cele din urmă, agenții de poliție s-au deplasat la locuința lui Gheorghe Dincă, însă fata dispăruse de la adresa cu pricina. Cel mai probabil, aceasta a fost mutată într-un loc sigur, după ce agresorul ei a observat că fata a alertat autoritățile locale. La audieri, Dincă a mărturisit polițiștilor că a violat-o, a omorât-o, iar mai apoi a ars-o într-un butoi metalic. Ulterior, specialiștii au analizat fragmentele osoase găsite în butoniul cu pricina, iar rezultatele au confirmat faptul că resturile aparțineau tinerei. Înregistrarea cu apelul fetei la 112 a fost dată publicității și a provocat multă durere și revoltă în rândul populației.

La mai bine de un an de la tragediile care au schimbat cursul familiilor celor două tinere dispărute, apar noi informaţii legate de dosarul potrivit căruia Gheorghe Dincă se face vinovat de răpirea, sechestrarea și chiar uciderea celor două adolescente.

Subalternii celui care conduce departamentul Cercetării la Fața Locului din Institutul Național de Criminalistică au fost printre primii care au intrat în casa lui Gheorghe Dincă, notează Impact.ro.

Bărbatul, pe numele lui Alexandru Poroșanu, a făcut noi mărturisi despre modul de intervenție și despre metodele folosite pentru ca în cele din urmă Gheorghe Dincă să coopereze cu anchetatorii care se ocupă de caz.

”Când am ajuns acolo l-am văzut în carne și oase. M-a impresionat statura lui. E de o statură impunătoare, am intrat pe sub pielea lui. Am reușit să îi cunosc o parte din presonalitate. Am vorbit cu el în fiecare zi timp de două săptămâni, cam 2 ore și jumate”, a precizat comisarul şef, conform Digi24.

În plus, oficialul este cel care l-a convins pe Dincă să le indice organelor de poliție locul în care el susține că ar fi aruncat trupul primei sale victime, Luiza Melencu.

“A spus că nu aveam cum să găsim acel loc, dacă nu ne zice el unde este”, a mai afirmat Poroșanu.

Cazul Caracal a strâns zeci de volume

De asemenea, un ofițer de la Serviciul Analiză Comportamentală a evidențiat că munca pe care au depus-o a fost una titanică. De-a lungul timpului, dosarul “Cazului Caracal” a strâns nici mai mult, nici mai puțin decât 19 volume.

“Ai nevoie de o mare rezistență psihică să poți să faci față. Nu poți ignora niciun fel de informații. Iar acest dosar a umplut 19 volume. Trebuia să pui cap la cap întreaga muncă a tuturor echipelor pentru ca tu să înțelegi, nu te poți duce în anchetă să citești de pe foaia de hârtie. E necesar să ai acest dosar în minte, să știi cum să prelucrezi datele în relația ta cu inculpatul”, a subliniat Dorin Dumitran.