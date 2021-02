Noi imagini de la tragedia de la Constanța: Femeia căzută de la etaj a fost mutată fără targă, deși regulamentele nu permit acest lucru / Explicațiile ISU Dobrogea (VIDEO)

Noi imagini de la tragedia de marți de la Constanța. Femeia care a căzut de la etajul 6, încercând să se salveze de incendiul care i-a cuprins apartamentul, a fost mutată de membrii echipajului de intervenție imediat după căzătură, ceea ce reprezintă o încălcare a regulamentelor.

Femeia a fost ridicată fără targă din locul în care a căzut, după care au fost începute manevrele de resuscitare, informează B1 TV.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, echipajele de salvare au procedat în acest fel pentru că ar fi existat riscul ca, din cauza incendiului, să cadă elemente din construcția blocului.

"Având în vedere faptul că focul se manifesta generalizat şi cu violenţă la etajul superior, personalul aflat la faţa locului a abordat de îndată o manevră de urgenţă pentru trasnportarea victimei din zona respectivă întrucât exista riscul ca în orice moment, din cauza incendiului, să cadă din tâmplăria PVC elemente de construcţie ale blocului sau schiar sticlă din cauza temperaturii înalte a focului. Astfel, au transportat-o pe aceasta într-o zonă de siguranță și auu început de îndată să-i acorde primul ajutor medical”, a declarat Anamaria Stoica, purtător de cuvânt al ISU Dobrogea.

Referitor la faptul că medicii nu au folosit targa pentru a o muta pe femeie, reprezentanta ISU a precizat că dacă ar fi mers să aducă targa, medicii ar fi pierdut timp prețios.

”Paramedicii se află în proximitatea locului atunci când a avut loc tragicul eveniment. Primordial a devenit să înceapă de îndată manevrele de resuscitate în condiții de siguranţă atât pentru victimă, cât și pentru salvator. Să ia targa ar fi însemnat un timp suplimentar, iar în acele momente orice secundă, orice minut erau vitale”, a mai spus purtătorul de cuvânt al ISU.

