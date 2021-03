Noi imagini de la violențele din Piața Unirii din Capitală: Mai mulți indivizi au smuls pietre din trotuar și le-au aruncat către jandarmi (VIDEO)

Noi imagini de la violețele de luni seară din Piața Unirii, de la finalul protestului din Capitală. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale se poate vedea cum mai mulți indivizi au smuls pur și simplu pietre din trotuar și le-au aruncat către jandarmi.

Printre cei care i-au atacat pe reprezentanții Jandarmeriei erau mulți tineri, unii dintre ei purtând cagule pe față și cei mai mulți fără măști de protecție.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.