Noi imagini din casa lui Gheorghe Dincă: Fotografii cu încăperea în care ar fi fost ucisă Alexandra Măceșanu. Ce detalii șocante au descoperit anchetatorii (VIDEO)

Au apărut noi imagini din casa lui Gheorghe Dincă. Jurnaliştii de la Libertatea au publicat fotografii chiar din camera pe care Dincă o folosea ca "dormitor" și unde se vede patul de care a fost legată Alexandra Măceșanu. Printre sutele de obiecte pe care le-au cercetat în căutare de probe biologice, anchetatorii au găsit și un teanc de anunţuri cu care "monstrul" încerca să racoleze femei "fără obligații".

Deși, inițial, anchetatorii au crezut că bărbatul din Caracal a ținut-o sechestrată și a ucis-o pe Alexandra într-o anexă a gospodăriei, ulterior Dincă a indicat cămăruța cu ieșire pe prispă, pe care a numit-o "dormitor", ca fiind locul unde și-a dus victimele.

Camera este ticsită de lucruri aruncate la întâmplare şi de gunoaie. Aici anchetatorii au găsit un pat de o persoană și un frigider. Încăperea a fost în curs de amenajare, dar proprietarul a renunțat și a transformat-o într-un depozit.

Printre sutele de obiecte pe care le-au cercetat în căutare de probe biologice, anchetatorii au găsit și un teanc de anunţuri matrimoniale scrise de Dincă prin care încerca să racoleze tinere.

"Doresc să cunosc o persoană de sex feminin, să ne mutăm la munte și să călătorim prin țară", scrie pe foile A4 care erau distribuite de Dincă în zonă.

Dincă a fost supus, în ultima perioadă, mai multor interogatorii, atât de către profilerul Poliției Române, cât și de un specialist FBI.

Suspectul, în vârstă de 66 de ani, le-a depersonalizat pe adolescente în discuțiile cu anchetatorii și le-a numit "fata unu" și "fata doi", iar în raportul profilerului a fost consemnat, potrivit unor surse judiciare, că Dincă e "un bătrân abil", care are fantezii erotice cu ars gunoaie și care își consideră victimele simple obiecte.

