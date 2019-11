Kola Kariola a publicat noi imagini de pe Queen Hind, nava care s-a răsturnat în Portul Midia, alături de cele 22 de persoane de la bord și cele circa 14.000 de ori. Până la această oră, puțin peste 200 de animale au fost salvate.

GALERIA FOTO ÎNFIORĂTOARE, CU EPAVA QUEEN HIND



De partea cealaltă, cele ce și-au găsit sfârșitul pe „nava morții” formează acum o imagine sumbră, după cum o confirmă cea mai recentă serie de imagini publicată de asociația pentru protecția animalelor.



Florin Rusu, pilotul ambarcațiunii, a explicat în detaliu filmul tragediei, care a îngrozit o țară întreagă și a stârnit furia organizațiilor neguvernamentale din zona de protecție a mediului.



Așadar, până în prezent, un număr de 228 de oi din cele 14.600 au fost salvate de pe nava scufundată în portul Midia, anunță ANSVSA.

