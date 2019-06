Au apărut noi imagini cu fetiţa de opt ani după ce a ajuns în familia adoptivă.

Părinții care au înfiat-o le-au trimis jurnaliștilor un videoclip de 29 de secunde pentru a arăta că aceasta se afla pe mâini bune. Fetița din Baia de Aramă a fost adoptată de o familie de români din America, după ce nicio familie din țară nu a dorit să o adopte, potrivit autorităților.

INCENDIAR! UN CUPLU A SPIONAT DĂDACA ÎN TIMP CE FĂCEA DUȘ! E ÎNGROZITOR CE AU DESCOPERIT CEI DOI SOȚI

Între timp, conducerea Poliţiei Române încearcă să mai domolească apele în acest caz și anunţă că a dat primele sancţiuni în acest caz. Doar că acestea nu au legătură cu incidentul de vinerea trecută, când copila a fost luată pe sus şi dusă la familia adoptivă cu forța, ci pentru o faptă petrecută în luna mai.

Doi ofiţeri de poliţie au primit avertizări pentru că nu au întocmit un raport după ce mama adoptivă a sunat la 112 ca să le ceară sprijinul să o ia pe fată.

IMAGINI BOMBĂ CU MIHAELA R ĂDULESCU ÎN PAT! A FOST PRINSĂ CU AMANTUL TINEREL! ERA GOALĂ PUȘCĂ

”Conducerea Poliției Române a dispus un control. (...) În urma acestor verificări s-au cercetat toate aspectele care țin de acest caz, iar cei doi polițiști au fost atenționați pentru un apel la 112 care a avut loc în luna mai a acestui an. Sancțiunea a fost aplicată pentru că în luna mai, mama adoptivă a minorei a apelat prin 112 Poliția pentru a solicita să i se acorde spijin în vederea ridicării fetiței din casa respectivă. Colegul meu a îndrumat-o să meargă la instanță pentru că este vorba despre o hotărâre judecătorească și este nevoie de acest pas. Colegul meu a făcut toate demersurile necesare, doar că nu a întocmit fișa la 112, conform procedurilor interne. Pentru acest aspect a fost sancționat cu o atenționare, atât el, cât și șeful lui direct pe care l-a informat cu privire la acel apel la 112, dar nu au întocmit acea fișă la 112, conform prevederilor interne. Așadar, sancțiunile nu sunt pentru ziua în care procuroarea de caz a mres la locția respectivă pentru a ridica minora. (...) În incidentul de vineri nu au fost constatate deficiențe, însă, din câte cunosc, se verifică și activitatea procurorului de caz, nu de către colegii mei, ci de către Parchetul General”, a explicat purtătorul de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgan, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.