Noi incidente violente în România: Bătaie cu bâte la Fetești. Sociolog: În lipsa unei intervenții coerente a autorităților, astfel de lucruri se vor întâmpla în continuare (VIDEO)

Apar noi imagini cu violențele din țară. După incidentele din Hunedoara, Săcele, Ploiești și București, și în orașul Fetești din județul Ialomița au fost bătăi. Un scandal de pominp ai zbucnit între două familii de romi din cartierul Vlașca. Zeci de polițiști și jandarmi au fost mobilizați la fața locului. Scandalagii, femei și bărbați, au pus mâna pe bâte pentru a-și face dreptate.

În imaginile apărute în mediul online se poate vedea cum un tânăr înarmat cu un par este ținut de un polițist, se smulge din mâinile acestuia și apoi o ia la fugă spre casa rivalilor. Individul este urmat de rudele sale care lovesc tot ce le iese în cale. Polițiștii au solcitatt întăriri din partea militarilor și Jandarmeriei, care asigură respectarea carantinei la Țăndărei.

Conform Poliției, în acest caz au fost deschise dosare penale pe numele a patru persoane, pentru comiterea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice, violare de domiciliu, loviri și alte violențe și distrugere.

