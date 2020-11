Noi mărturii în cazul tragediei de la Colectiv. Patronii clubului ar fi refuzat varianta unui burete ignifugat, alegând cea mai ieftină ofertă (VIDEO)

Mărturii șocante în procesul tragediei de la Colectiv. Patronii clubului Groazei s-au interesat DOAR de prețul buretelui pus pe peretele de la fosta fabrică Pionierul, nu de protecția la incendiu. Patronul firmei care a efectuat lucrările de renovare în Colectiv, a declarat în fața magistraților că în oferta pe care le-a trimis-o proprietarilor clubului era specificat un tip de burete care este ignifugat, însă patronii au mers pe o soluție mai ieftină.

Ştefan Andras, patronul firme care a efectuat lucrările de renovare în Colectiv a declarat în faţa judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti că în oferta pe care le-a trimis-o patronilor era specificat clar, burete ignifugat, însă patronii clubului l-au ales pe cel mai ieftin.

„Am pus burete prin 2013(...) am vorbit cu Anastasescu (n.r. - Alin Anastasescu, acționar Colectiv) care mi-a zis că vrea să izoleze fonic clubul și am pus pe tavan și unul dintre stâlpi. La prima discuție a fost si Mincu Costin (n.r. - acționar Colectiv). Le-am trimis o ofertă în care era specificat un tip de burete care era ignifugat însă nu acela a fost ales pentru lucrările pe care le-am făcut în club.", a declarat acesta în faţa judecătorilor. Mai mult decât atât, acesta a menţionat că cei doi proprietari nu l-au întrebat nicio secundă dacă buretele ia foc sau dacă prezintă pericol din acest punct de vedere.

"Singurele întrebări care mi-au fost puse de patron au fost cu privire la prețul buretelui, dacă este cel mai ieftin. (…) Am lipit buretele cu un adeziv, si nu s-au purtat discuții despre acel adeziv dacă este inflamabil. (…) Nu le-am trimis fișe tehnice în care să se menționeze proprietățile buretelui și adezivului folosit. " Dupa 5 ani de la tragedie, justitie cauta in continuare vinovatii.

În decembrie 2019, Tribunalul Capitalei i-a condamnat in prima instanta pe patronii clubului la câte 11 ani și 8 luni de închisoare. în timp ce fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a primit opt ani de detenție. Între timp, el a devenit primarul Sectorului 5. Cei doi pirotehniști din Colectiv au primit 9 ani și 8 luni, respectiv 10 ani. La rândul lor, cei doi pompieri au fost condamnați la 9 ani și 2 luni. Reprezentanții firmei de artificii și fostele angajate ale primăriei au primit, de asemenea, condamnări. Însumate, sentințele ajung la 115 ani de închisoare.

