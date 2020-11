Noi măsuri anticoronavirus, de luni: Masca, obligatorie în toate spațiile publice, telemuncă și decalarea programului de lucru, magazine închise după 21.00, deplasări noaptea, doar în baza declarației pe propria răspundere

Luni intră în vigoare noi măsuri și restricții menite să limiteze răspândirea coronavirusului. Purtarea măștii de protecție devine obligatorie în toate spațiile publice, iar circulația pe timpul nopții va fi restricționată, asta însemnând că persoanele care ies din casă în intervalul 23.00 - 05.00 vor trebui să aibă asupra lor o declarație pe propria răspundere care să precizeze motivul întemeiat al deplasării. Magazinele se vor închide după ora 21.00, dar vor rămâne deschise farmaciile și benzinăriile. Salariații trebuie să muncească de acasă ori prin telemuncă și, acolo unde nu se poate, angajatorii trebuie să decaleze programul de lucru. Toate școlile intră în scenariul roșu, deci predarea se va face exclusiv online.

Restricționarea circulației pe timp de noapte, nouă măsură anticoronavirus

Începând de luni, la nivel național, circulația pe timp de noapte va fi restricționată. Cei care vor ieși din casă vor trebui să aibă asupra lor o declarație pe proprie răspundere care să ateste motivul întemeiat al deplasării sau o adeverință de la angajator care să demonstreze că merg în interes de serviciu.

Motive pentru care e permisă ieșirea din casă noaptea:

în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

Declarația pe propria răspundere poate fi descărcată de AICI.

Modelul adeverinței de la angajator poate fi descărcat de AICI.

Petrecerile sunt interzise.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a motivat utilitatea acestei măsuri astfel: „În acest interval se mișcă foarte mult tinerii, ei se vizitează, sunt întâlniri în apartamente, mai ales în timpul weekendului. Rațiunea între 23.00 și 05.00 este ca tinerii să nu mai umble în apartamente, pentru petreceri. În Spania a fost una dintre modalitățile de răspândire a virusului, s-a făcut analiză. Tinerii cumpărau produse și mergeau în apartamente. Impactul cel mai mare va fi în timpul weekendului".

Nouă măsură anticoronavirus: Magazinele se închid după ora 21.00

Guvernul a mai decis că este necesară și închiderea tuturor magazinelor după ora 21.00. Programul supermarketurilor a fost redus cu o oră, a precizat Arafat, tocmai pentru ca angajații să aibă timp să ajungă acasă, până intră în vigoare restricția de circulație pe timp de noapte.

Acele locuri care comercializează produse absolut esențiale, precum farmaciile și benzinăriile, dar și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu vor funcționa, însă, și în intervalul 21.00 - 05.00.

„Toate magazinele, cu excepția benzinăriilor, farmaciilor, plus cei care au livrări la domiciliu, restaurante, firme de transport care preiau mâncare, se vor închide la ora 21.00. Supermarketurile se închideau la 22.00, s-a redus programul cu o oră pentru ca până la 23.00 oamenii să poate ajunge acasă, când intră în vigoare restricția de circulație, valabilă între 23.00 și 05.00”, a declarat șeful DSU.

Piețele în spațiu închis nu mai funcționează, pentru că prezintă risc crescut de transmitere a COVID-19

Guvernul a mai decis ca de luni, vreme de 30 de zile, să nu mai funcționeze târgurile și piețele aflate în spațiu închis. Comercianții care își aveau tarabele aici vor fi ajutați să le mute în spații deschise amenajate, iar unii primari vor organiza și piețe volante. Măsurile vin după discuții ale premierului Ludovic Orban cu primari din țară, astfel încât producătorii români să-și poată vinde mărfurile în continuare.

„Nu se închid piețele. Se suspendă o perioadă de 30 de zile. Vedem cum evoluează pandemia în perioada asta. Se suspendă activitatea în piețele care sunt în spații închise. Ele nu sunt bine amenajate, nu au ventilație, nu se pot respecta normele de protecție sanitară. (...) Ce scuze încă o dată pentru inconvenientele pe care le creăm printr-o astfel de măsură, dar măsura în sine își propune să păstreze la minim riscul de contaminare”, a declarat Ludovic Orban, pentru B1 TV.

Masca de protecție, obligatorie în absolut toate spațiile deschise

Tot de luni, oamenii vor trebui să poarte corect masca de protecție, acoperind deci și gura, și nasul, în toate spațiile publice, indiferent dacă sunt deschise sau închise, aglomerate sau nu.

Măsura este valabilă în cazul tuturor persoanelor cu vârstă peste 5 ani.

Noi măsuri anticoronavirus: Telemuncă sau ture de lucru decalate

Pentru toți angajatorii, indiferent că sunt la stat sau privați, care au număr mai mare de 50 de salariaţi, este instituită obligaţia organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condiţiile legii.

În situațiile în care nu se poate lucra acasă ori în regim de telemuncă, angajatorii trebuie să decaleze programul de lucru, astfel încât salariaii să nu se intersecteze și aglomereze în mijloacele de transport în comun.

Toate școlile trec în scenariul roșu - Predare exclusiv online

Tot de luni, toate școlile din România trec în scenariu online, deci predarea se va face exclusiv online. Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat că se iau și se vor mai lua măsuri împotriva profesorilor care refuză să țină lecțiile pe internet.

Într-o intervenție pentru B1 TV, premierul Ludovic Orban a explicat necesitatea acestei măsuri: „La școală nu se infectează, dar se infectează în alte locuri, când nu sunt sub supravegherea părinților, bunicilor sau a profesorilor. Sunt destule ocazii când tinerii se întâlnesc. Adolescenții, nu doar la noi, sunt răspândaci de virus. Ei nu dezvoltă forme grave. Marea majoritate nu prezintă simptome vizibile, dar transmit virusul. Nenorocirea e că primii care transmit virusul sunt părinții, bunicii, care pot fi afectați într-o măsură foarte mare. Am luat decizia de a le suspenda 30 de zile și din cauza transportului. Din păcate, transportul nu se desfășoară în condiții de protecție sanitară, iar în orașele mari, activitatea școlilor crește numărul persoanelor din transportul în comun și, implicit, mărește riscul de infecție. Ministerul Educației trebuie să fie foarte sever și riguros să se asigure că profesorii, învățătorii in cursurile online, că evoluează, că-și îmbunătățesc cunoștințele digitale. Cei care și-au dorit au beneficiat vara de cursuri de îmbunătățire a competențelor digitale. Orice cadru didactic, în perioadă de pandemie, știe că poate ajunge să predea online. Deci e o chestiune de autoperfecționare pe care trebuie s-o aibă. Cei mai mulți o au, dar avem și unii conservatori. Au apărut cazuri de profesori cărora li s-au desfăcut contractele de muncă pentru că au refuzat să predea online”.