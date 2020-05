Noi precizări ale Ministerului Sănătății cu privire la măsurarea temperaturii: 'Triajul epidemiologic, obligatoriu' / Magazinele pot interzice accesul clienţilor care refuză purtarea măştilor

Ministerul Sănătății vine cu noi precizări legate de instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS CoV-2 pe durata stării de alertă, în care România se află din data de 15 mai. Specialiștii sanitari amintesc că triajul epidemiologic se aplică obligatoriu în cadrul instituțiilor sau autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor. Precizările vin în contextul în care mai multe scandaluri au pornit din cauza refuzului unor români de a prmite să li se măsoare temperatura la intrarea în supermarketuri ori instituții publice.

Precizări privind obligativitatea triajului epidemiologic la intrarea într-o incintă. Magazinele pot interzice accesul clienţilor care refuză purtarea măştilor

Ministerul Sănătății subliniază în documentul transmis că măsurarea temperaturii este obligatorie la intrarea într-un spațiu închis.

“Astfel, facem precizarea că, pe perioada stării de alertă, la intrarea într-un spațiu închis, fie din cadrul unei instituții publice, complex comercial, unitate de prestare a serviciilor etc, se va măsura temperatura corporală atât personalului propriu, cât și celorlaltor categorii de persoane: vizitatori, clienți, consumatori”, transmite Ministerul Sănătății.

De asemenea, în cazul în care un client are temperatura peste 37,3 grade Celsius, refuză dezinfectarea mâinilor sau purtarea măștii de protecție i se poate interzice intrarea în spațiul închis, mai punctează autoritățile române.

Reprezentanții instituției mai spun că la măsurarea temperaturii care se va realiza prin termometrul noncontact se va adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului. Mai mult, în cazul în care temperatura depășește 37,3 grade Celsius se poate repeta procedura după o perioadă de 2-5 minute de repaus.

De asemenea, în comunicatul transmis, Ministerul Sănătății mai arată că, în cazul spațiilor comerciale, nu se aplică obligația ca un client să fie însoțit de o persoană din sediu.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: Triajul epidemiologic este o protecţie pentru fiecare dintre noi

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a mai precizat anterior, că triajul epidemiologic este o protecţie pentru fiecare dintre noi. Acestea amintea și în data de 22 mai că instituțiile și supermarketurile au obligația de a măsura temperatura celor care le calcă pragul.

"În orice spaţiu închis trebuie să avem un control, că vrem sau nu vrem. Este bine pentru noi. Este un moment în care noi trebuie să gestionăm un minim triaj epidemiologic. Este un minim triaj. Noi o temperatură ne-o luăm şi acasă. Acea exprimare nefericită 'termoscanner'... Nu există. Este un termometru digital cu care noi luăm o temperatură. Are o marjă de eroare... Tocmai de aceea am dus-o la 37,3, dar se poate după un moment de două- cinci minute să reluăm această temperatură. Este o protecţie pentru fiecare dintre noi, inclusiv pentru cel care are temperatura mai mare de 37,3, pentru că singur sau cu ajutorul medicului de familie să îşi gestioneze acel moment ", a afirmat Tătaru.

Raed Arafat: Termometrul digital nu înregistreaza date personale, nu implantează cipuri, nu face poze și nu ia CNP-ul

În același context, șeful Departamentului penru Situații de Urgență (DSU), doctorul Raed Arafat, a făcut mai multe precizări despre una din temele care crează vâlvă în spațiul public: măsurarea temperaturii la intrarea în magazine și instituții. Arafat îi liniștește pe cetățeni, menționând faptul că “termometrul digital nu înregistreaza date personale, nu implantează cipuri, nu face poze și nu ia CNP-ul”, ci este un instrument de prevenție a răspândirii noului coronavirus.

Afirmația acestuia vine în contextul în care au apărut conspirații care spun că măsurarea temperaturii este de fapt un motiv care ascunde furtul de date personale. Cel mai cunoscut scandal a fost cel regizat la hipermarketul Kaufland din Bucureşti, care a devenit viral în mediul online. Un om în vârstă bruscat de oamenii legi pentru că nu voia să fie termoscanat. A fost scena perfectă pentru a stârni un tsunami pe Facebook. Internauții s-au împărțit imediat în două tabere, pro și contra măsurilor luate de agenții de poliție. Ulterior, după două zile și mii de mesaje lansate de internauți în mediul virtual, adevărul a ieșit la iveală. Scandalul de la Kauflat a fost, de fapt, regizat de George Adamescu. Conducerea hipermarketului a confirmat acest lucru, într-o postare publică pe contul oficial de Facebook.