Noi probleme tehnice la platforma online de programare pentru vaccinare: Platforma informatică nu a fost disponibilă, luni dimineață. Aglomerație în centrele din Capitală din cauza defecțiunilor (VIDEO)

Debut haotic al etapei a doua din campania de vaccinare anti-COVID-19. După ce platforma online de programare nu a funcționat, vineri, chiar la debutul celei de-a doua etape, luni dimineață au apărut noi probleme tehnice. În plus, astfel de probleme au existat și în centrele de vaccinare.

UPDATE, 18 ianuarie, ora 10.25 - STS anunță că platforma informatică pentru progrmare la vaccinare este acum disponibilă.

”Platforma informatică pentru înscriere și programare la vaccinare este disponibilă, în urma eforturilor depuse de către specialiștii STS în colaborare cu echipa tehnică ce gestionează Registrul Electronic Național pentru Vaccinări. Aplicația este funcțională, iar cei care doresc să se programeze pot să acceseze platforma de vaccinare. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a anunțat STS.

UPDATE, 18 ianuarie, ora 10.05 - Probleme sunt și la centrele de vaccinare de la Institutul ”Marius Nasta” din București. 300 de persoane sunt programate pentru luni la centrele de la unitatea medicală, iar oamenii au ajuns luni dimineață la centru, înainte de deschiderea acestuia. Astfel, centrele de vaccinare de aici s-au aglomerat. Procedurile se desfășoară greu pentru că platforma informatică nu funcționează. În aceste condiții, unii oameni și-au pierdut răbdarea și au început să ceară explicații cadrelor medicale.

UPDATE, 18 ianuarie, ora 9.45 - STS vine cu noi precizări referitoare la problemele tehnice de la platforma online de programare pentru vaccinarea anti-COVID-19.

„În urma analizei tehnice s-a constatat că aplicația Registrul Electronic Național pentru Vaccinări furnizează date cu intermitențe către aplicația de programare la vaccinare. Specialiștii STS colaborează cu echipa tehnica ce gestionează RENV pentru remedierea situației”, au transmis reprezentanții STS.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), care gestionează platforma de programare, au transmis că, luni dimineață, aceasta nu este disponibilă și se lucrează la remedierea problemelor.

”Precizăm că platforma informatică nu este disponibilă în urma unor probleme tehnice apărute în această dimineață.

Echipa de dezvoltare a platformei lucrează în acest moment astfel încât cei care doresc să se vaccineze să se poată înscrie în cel mai scurt timp posibil. Vom reveni cu informații de îndată ce platforma va fi disponibilă pentru public”, a transmis STS.

În ceea ce privește problemele din centrele de vaccinare, de exemplu, la Centrul Obregia din București, oamenii s-au prezentat la vaccinare însă procedura durează foarte mult pentru că nu sunt sinconizate tabletele din centru cu platforma pe care s-au făcut înscrierile.

