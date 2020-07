Noi proteste anti-Covid în România: Manifestanții au aplaudat în fața Ambasadei Rusiei (VIDEO)

Protestatarii anti-Covid au au manifestat, marți, pentru a treia zi la rând, în Piața Victoriei iar apoi au plecat în marș spre sediile PNL și PSD, aceștia oprindu-se și în faţa Ambasadei Rusiei pentru a aplauda.

Aproximativ 100 de persoane au protestat marți împotriva carantinării: Acestea au aplaudat în fața Ambasadei Rusiei

Marți seară, aproximativ 100 de persoane au scandat lozinci împotriva guvernului şi au afişat pancarte care denunţă carantinarea.

Pentru că protestul a fost unul ilegal, jandarmii au folosit o portavoce pentru a transmite mesaje celor adunaţi în Piaţa Victoriei. Protestatarii au fost avertizați că în cazul în care nu vor părăsi Piaţa vor fi amendați individual.

Astfel că, pentru a evita amenda protestatarii au început să mărșăluiască în jurul zonei.

În timpul mitingului, un protestatar a fost încătușat, iar altul, cu o vestă galbenă, pe modelul protestelor din Franța, a sărit la bătaie după ce a aruncat o sticlă de apă în mașina Jandarmeriei.

Mai mult, doi dintre manifestanţi au fost amendaţi cu 1000 respectiv 1500 de lei pentru că au refuzat să se legitimeze, au transmis jandarmii.

Protestatarii au plecat în marș spre sediile PNL și PSD, însă, în drumul lor, s-au oprit şi au aplaudat în faţa Ambasadei Rusiei.

Proteste împotriva legii carantinării

Reamintim că, sute de persoane protestează față de legea carantinei impusă în contextul pandemiei declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2, care a generat o adevărată criză economică la nivel mondial. Primul protest a avut loc duminică, în Piața Victoriei din București, continuând și în serile următoare, respectiv luni și marți.

Protestatarii sfidează măsurile impuse de autorități pentru a preveni răspândirea pandemiei de coronavirus, aceștia nepurtând măști de protecție și nepăstrând distanțarea socială.

La mitinguri au participat și persoane publice. Mugur Mihăescu a fost criticat de internauți pentru prezența sa la protestul de duminică.

”Eu ma duc in Piata Victoriei sa ajut guvernul. Vorbesc serios. Daca si tu vrei, te astept acolo. Te rog sa ai masca la tine. Si asta am vorbit-o serios!”, a scris actorul care deține afaceri în domeniul HORECA, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Unii fani au fost nemulțumiți de alegerea acestuia și l-au criticat.

”Ma uitam pe Pro TV când eram mic și te admiram foarte mult, întotdeauna am crezut ca ești un om la fel de amuzant și de talentat și in viața reala ba chiar ți am privit și vlogurile și am încercat mereu sa stau aproape de ceea ce creezi și înțeleg ca este greu de întreținut viața ca patron de pub pe timp de pandemie, dar de când a început, dai dovada doar de lacomie și propriu-interes, tot ceea ce expui este înspre a te ajuta pe tine și afacerea ta fără sa te gândești la riscurile care sunt cu adevărat reale. Ma uitam la Vacanța Mare și credeam ca faci asta pentru ca îți place sa faci oamenii sa râdă și mi s a părut mereu ca văd in ochii tai bucurie când joci.

Nu zic ca ce faci acum e greșit, am ales doar sa mi arat dezamăgirea mea fata de un actor pe care îl apreciez mult”, a scris o persoană la anunțul său.

Ulterior, Mugur Mihăescu a susținut un discurs la protest, arătându-se revoltat în privința deciziilor care ar putea fi luate de Guvern în ceea ce privește restricțiile.