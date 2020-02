Noi reacții xenofobe în Ditrău, după venirea celui de-al treilea srilankez: Aproape 2.000 de oameni vor să-i vadă actele medicale și cer îndepărtarea străinilor din localitate (VIDEO)

După ce un al treilea muncitor din Sri Lanka a venit să lucreze în mica localitate din Harghita, locuitorii rasiști de acolo sunt din nou revoltați. O petiție cu peste 1.800 de semnături a fost depusă la Primăria Ditrău, iar localnicii le cer patronilor brutăriei să nu angajeze forță de muncă străină și să prezinte actele medicale ale angajaților srilankezi. În fruntea localnicilor semnatari ai petiției se află același preot romano-catolic din comună.

Petitia a fost depusă de preotul Bíró Károly, dar și de mai mulți localnici și este adresată Primăriei, Consiliului Local, si patronilor brutăriei.



Semnatarii petiției le cer patronilor brutăriei să le arate copii după actele legate de calificarea profesională a muncitorilor din Sri Lanka, dar și să prezinte Consiliului Local Ditrău si adeverințele lor medicale.



„Să nu angajeze forță de muncă străină în situația în care rata șomajului în comuna Ditrău depășește 2% și să contribuie, astfel, la prevenirea imigrării tinerilor", cer localnicii in petitie.



De asemenea, în document li se solicită patronilor brutăriei din Ditrău să le ceară scuze locuitorilor, dar și preotului , care ar fi acceptat rolul de mediator doar la cererea lor.

Cel de-al treilea srilankez care a ajuns la Ditrău urmează să fie angajat la celebra brutărie unde mai lucrează alți doi conationali.



Mai mult, cei doi proprietari ai locuintelor unde au fost cazaţi muncitorii sri-lankezi au primit ameninţări de la localnici, astfel încât patronii fabricii de pâine au decis să îi mute pe aceştia la Gheorgheni. De asemenea, a fost creat un grup pe Facebook - "Migráns mentes ditrot akarunk" (Vrem un Ditrău fără migranţi) - unde au fost postate multe mesaje împotriva celor doi brutari străini.



Poliția Harghita a deschis un dosar penal in rem pentru infracţiunile de incitare la ură sau discriminare, iar totodată s-au sesizat Avocatul Poporului şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.



Cazul de la Ditrău a ajuns și în presa internațională.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.