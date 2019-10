Noi REȚINERI în scandalul dintre INTERLOPI, din Piața Constituției, unde o persoană a fost OMORÂTĂ

Poliția Capitalei anunță că alți trei bărbați au fost arestați în dosarul scandalului din Piaţa Constituţiei, de la sfârşitul lui septembrie.

Totodată, o personaă a fost reținută pentru 24 de ore.

"In continuarea cercetarilor desfasurate in dosarul penal privind omorul comis la data de 29 septembrie a.c. in Piața Constituției, ieri au fost puse în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, în urma cărora au fost conduse la sediul Poliției Capitalei trei persoane.

Față de acestea Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus masura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor, încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Astăzi, cei trei bărbați au fost arestați preventiv, iar un alt bărbat implicat în cauză a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore.

Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri", a anunțat Poliția Capitalei.

Totul s-a întâmplat pe data de 29 septembrie, când un om a fost ucis, iar altul a fost rănit grav. Potrivit unor surse judiciare, una dintre grupările de proxeneţi era monitorizată de procurorii DIICOT care, ori nu au ştiut, ori nu au vrut să oprească răfuiala cu toate că Piaţa Constituţiei era plină de oameni când a avut loc bătaia violentă.

Cei monitorizaţi erau interlopii şi proxeneţii din clanul din Giurgiu care în seara bătăliei din faţa Palatului Parlamentului au fost coordonaţi de Ionuţ Mirea, zis Boxerul. Încă de anul trecut, aceştia erau în vizorul procurorilor DIICOT. O parte dintre ei au fost arestaţi în vara anului trecut, în urma unei acţiuni, iar cei care au scăpat atunci, se aflau în continuare sub monitorizare.

În urma percheziţiilor organizate în acest caz au fost arestaţi opt proxeneţi şi au fost ridicate 38.500 de lei, dispozitive mobile şi IT, documente şi înscrisuri. De asemenea, au fost indisponibilizate mai multe autoturisme.

Membrii grupării care au rămas în libertate anul trecut şi care acum s-au bătut în Piaţa Constituţiei sunt în continuare liberi, asta în condiţiile în care au participat la o lupta cu bâte şi săbii în centrul Capitalei.

Din tabăra lui Boxerul au făcut parte 20 de persoane. Din gruparea „agresorilor", condusă de „Alex Barbaro", ofiţerii Poliţiei Capitalei împreună cu procurorii parchetului Capitalei au reţinut deja opt membri. Aceştia au fost puşi sub acuzare pentru instigare la omor şi omor.