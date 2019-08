DIICOT a anunțat oficial că rezultatele testelor ADN ale oaselor găsite în curtea lui Gheorghe Dincă arată că acestea sunt într-adevăr rămăşiţele Alexandrei Măceşanu.

Informația a fost primită însă cu suspiciune în spațiul public, iar felul în care evenimentele s-au desfășurat în ultimele zile, dă naștere unor noi semne de întrebare cu privire la acest caz.

Gheorghe Dincă a declarat prima dată în fața anchetatorilor, la 28 iulie, că le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, fără a preciza locul unde a ascuns cele două cadavre după ce a comis crimele.

Posibila incinerare, contrazisă de specialiști

Declarația suspectului referitoare la arderea trupului Alexandrei a fost însă contestată de specialiști care precizează că este imposibil ca un corp uman să fie ars complet într-un timp atât de scurt, într-un butoi din curtea unui om, fără a trezi suspiciunile vecinilor.

În acest context, fostul șef al crematoriului „Vitan-Bârzeşti”, Gheorghe Ionel, a explicat că pentru incinerarea unui corp uman este nevoie de o temperatură de 1.400 de grade, iar acest lucru nu poate fi făcut într-un butoi.

”100% nu s-a putut face o incinerare în acel butoi. O incinerare se efectuează în momentul când se ajunge la temperatura de 1.400 de grade. E exclus să poată să ardă! Nu se poate obține o astfel de temperatură. În crematoriu, în cuptorul special, temperatura o obțineam după o oră, iar arzătorul era imens, cu diametrul de aproape un metru. Acest nemernic, părerea mea, e că trage de timp. Fata cred că e în viață și el trage de timp să scape de urme. La crematoriu, coșul are o înălțime de 20 de metri. Vecinii ne bodogăneau și așa pentru miros”, a declarat Gheorghe Ionel, la Antena 3.

Lucrurile nu se leagă nici în ceea ce privește bijuteriile recunoscute de părinții Alexandrei ca fiind ale fiicei lor și care au fost descoperite în butoiul din curtea suspectului. Asta pentru că dacă trupul Alexandrei ar fi fost, într-adevăr, ars, bijuteriile acesteia s-ar fi topit în momentul incinerării.

Și unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpănașu, a adus în discuție acest aspect după publicarea rezultatelor ADN. Acesta a anunțat că va cere o expertiză internațională asupra rămășițelor găsite și a spus că nu crede nici acum că Alexandra a fost arsă în curtea lui Dincă, de vreme ce tatăl acesteia a găsit bijuteriile ei ”afumate”, dar întregi, iar la o temperatură atât de mare ca cea necesară pentru arderea unui corp uman, bijuteriile de argint s-ar fi topit.

Într-o declarație de presă susținută miercuri, procurorul-șef DIICOT, Felix Bănilă a afirmat că în momentul în care anchetatorii l-au întrebat pe Gheorghe Dincă ce a făcut cu cadavrele după ce le-a ucis, acesta a devenit confuz și a spus că a aruncat corpul fetei de 15 ani în Olt, apoi și-a schimbat declarația, spunând că l-a aruncat de fapt în Dunăre, motiv pentru care anchetatorii au căutat cadavrele și în acele zone.

Ulterior, tot mai multe voci din spațiul public au început să vorbească despre ipoteza că acestea ar fi fost racolate de o rețea de trafic de persoane. Chiar Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a afirmat marți seară, că el nu crede că fata de 15 ani ar fi fost omorâtă la locuinţa bărbatului din Caracal şi susţine că în zonă există o mafie locală implicată în proxenetism care ar putea fi implicată în această tragedie.

Primele informații despre rezultatele testelor ADN

Tot marți seară însă s-a vorbit prima dată despre rezultatele analizelor fragmentelor de oase găsite în butoiul din curtea lui Gheorghe Dincă. Jurnalistul Marius Tucă a afirmat atunci că, de la surse din cadrul anchetei, știe că probele preliminarii ADN corespund, în proporție de 99,9%, cu ADN-ul Alexandrei Măceșanu.

“Din surse oficale anchetei, am informaţia că au fost luate probe preliminarii ADN din butoiul în care au fost găsite cenuşa, bijuteriile şi fragmente de oase, iar acestea corespund, din păcate, Alexandrei Măceşanu în proporţie de 99,99%. De asemenea, au fost luate probe ADN de la părinţii Alexandrei şi probele prelevate corespund cu probele ADN identificate la faţa locului. Sigur ca poate exista o contraexpertiză. Aceste rezultate vor fi făcute publice mâine, miercurii, 31 iulie. Probe care arată, în fapt, tragedia de la Caracal, tragedie care, de astăzi, aparţine întregii ţări”, a spus, marți, Marius Tucă, potrivit Mediafax.

Acest detaliu duce la concluzia că anchetatorii știau încă de atunci rezultatele probelor, deși un anuț oficial a fost făcut abia vineri seară.

Precizările șefului DIICOT despre ”arzătorul” din curtea lui Gheorghe Dincă

Iar această ipoteză este susținută și de faptul că, miercuri, într-o conferință de presă, șeful DIICOT, a dat detalii despre butoiul în care se presupune că Gheorghe Dincă ar fi ars trupul Alexandrei, Bănilă precizând că este un element pe care el îl consideră ”esențial” în anchetă.

”Vreau să vă detaliez un element pe care eu îl consider esențial. Victima este un minor de 15 ani. Admițând că ar fi fost arsă în acel butoi metalic, am fost la Craiova și m-am edificat și am constatat că, practic, nu este un butoi în adevăratul sens al cuvântului. Este vorba despre o sobă sau un arzător improvizat, despre un suport metalic confeționat artizanal, cel mai probabil de inculpat, pentru a arde diverse obiecte sau resturi. Butoiul metalic nu are capace... ambele capete ale cilindrului. El este așezat pe acel pirostriu metalic, în partea inferioară nu are fund și focul se pune dedesubt. El, practic, funcționează ca un arzător, o sobă improvizată. Ar trebui totuși să avem în vedere și factorul timp. Nu putem să ne axăm în exclusivitate nici pe declarația inculpatului, indiferent cât de sincer ne-ar părea”, a detaliat, Felix Bănilă, în conferința de presă de miercuri.

Tot atunci însă, Bănilă a spus că se ia în calcul și ipoteza ca fetele să fie în viață.

„La acest moment, nu putem neglija niciuna din versiunile de anchetă. Este o infracțiune adiacentă. Ne-am dori, că sunt tată la două fete, să găsim victimele în viață. Nu sunt neglijate niciuna din versiunile de anchetă. Încă din 15 aprilie, respectiv 25 iulie 2019, cele două victime au fost introduse în aplicația de dispăruți a Poliției Române, respectiv în sistemul informatic Schengen și sunt date în urmărire atât la nivel național, cât și internațional”, a declarat Felix Bănilă.

Totul pentru ca vineri, să apară anunțul oficial că rezultatele testelor ADN ale oaselor găsite în curtea lui Gheorghe Dincă sunt lae Alexandrei Măceşanu. Iar informația a fost confirmată și sâmbătă dimineață, printr-un comunicat de presă transmis de DIICOT.

”În urma analizelor de laborator ale probelor ridicate, efectuate până în prezent, a rezultat profilul genetic al unei SINGURE persoane, respectiv Măceșanu Alexandra Mihaela, concluzie fundamentată științific pe compararea acestui profil genetic determinat cu profilul genetic determinat al părinților Alexandrei”, se arată în comunicatul citat.

Felul în care s-au derulat toate aceste eveniment și cel în care au acționat și comunicat autoritățile până în acest moment scot la iveală un lung și de inadvertențe pentru care instituțiile statului nu au reușit până acum să ofere explicații convingătoare.

Un exemplu este și faptul că nici până azi Poliția nu a răspuns solicitării presei cu privire la momentul în care Alexandra Măceșanu a fost dată în consemn la frontieră, în condițiile în care în acest caz a fost vehiculată și ipoteza conform căreia aceasta ar putea fi victima unei rețele de trafic de persoane. (Detalii AICI)