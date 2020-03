Noi suspiciuni de Covid-19 în România: Un bărbat de 34 de ani și un copil, ambii reveniți recent din Italia (VIDEO)

Alertă în Baia Mare! Un bărbat de 34 de ani a fost transportat aseară cu izoleta de echipajul SMURD la Spitalul de Boli Infecțioase din Baia Mare. Tânărul s-a întors recent din Italia pe 28 februarie, iar de câteva zile a început să se simtă rău, relatează B1 TV.

E panică şi la Galaţi! Un copil de un an a fost internat cu febră. Potrivit autorităţilor, micuţul s-a întors de curând din Milano, însă până acum nu a avut probleme. El va fi testat şi monitorizat de autorităţi.

Bărbatul de 34 de ani lucra de ani buni în Rovento, localitate aflată lângă Trento, regiunea Tirolul de Sud, Italia.Însă pe 28 februarie s-a întors acasă.Deşi s-a întors din Italia, tânărul nu a fost izolat la domiciliu. Potrivit familiei când s a întors în ţară, acesta nu se simţea rău. Însă zilele trecute a început să tuşească puternic şi spă aibă dureri în gât. Rudele au sunat imediat la 112.

Astfel, marți seară, la locuinţa bărbatului a sosit un echipaj SMURD. Pacientul a fost transportat la Spitalul de Boli Infecțioase din Baia Mare cu o izoletă. Autoritățile susțin că băimăreanul nu se încadrează în definiția pentru CO-VID 19, însă pentru a evita orice complicaţie el va sta sub observaţie şi va fi testat de către medici.

După ce autoritățile au confirmat un al patrulea român cu coronavirus, un copil din Galați este suspectat și el că ar putea fi infectat cu virusul. Este vorba despre un băiețel de 1 an și două luni, care a fost internat la Spitalul de boli infecțioase din Galați.Tatăl său s-a întors din Milano pe 23 februarie, iar de atunci, toți cei 5 membri ai familie sale au fost puși în izolare.Băiețelul a făcut febră 39,5 și a fost transportat la spital într-o izoletă, alături de mama sa.

Medicii i-au recoltat probe pentru analize, care au fost trimise la București.

Potrivit ultimelor date,aproape şase sute de persoane au fost testate pentru coronavirus până ieri. În acest moment mai sunt trei pacienţi diagnosticaţi cu virusul chinezesc.Până la data de 3 martie au fost prelucrate, în cele cinci centre de la nivel național, 551 de probe prelevate de la persoanele care au sosit în România din zone afectate sau care au intrat în contact cu persoanele confirmate ca fiind infectate cu virusul COVID-19.

