`Noi vânăm, ei se roagă`. ȘOIMII RĂZBOIULUI de pe F-16 Fighting Falcon au început misiunile de Poliție Aeriană la granițele ROMÂNIEI și NATO (VIDEO)

Avioanele F-16 Fighting Falcon au intrat sub comanda națională și sunt pregătite să înceapă, de joi, misiunile de Poliție Aeriană la granițele României și ale NATO, potrivit adevarul.ro.



Cele 12 aeronave de luptă se află deja de ceva timp în dotarea Forțelor Aeriene Române, îm cadrul Escadrilei 53, dar nu au fost operaționale până la acest moment, din mai multe motive. Pe de o parte, numărul piloţilor care au terminat formarea pentru a putea opera un astfel de avion a fost insuficient.



Sursele Adevărul susțin că un pilot are nevoie între 140 şi 180 de ore de zbor pe F-16 Fighting Falcon pentru a fi declarat gata de luptă pe acest aparat. În mediile militare aliate, un cuantum de 200 de ore de zbor pe acest aparat este considerat ideal dar, la carte, sunt obligatorii cel puţin 140 de ore.



Mai apoi, pilotul trebuie să treacă prin diverse faze de pregătire pentru ca, în final, să execute o întreagă varietate de misiuni cu această aeronavă. Spre exemplu, MApN a trimis iniţial în Portugalia la pregătire trei piloţi, după care şase şi mai apoi nouă. Din Portugalia au venit nouă piloţi antrenaţi, la diferite niveluri de antrenament. Acasă, cei mai experimentaţi au început să-i formeze pe piloţii care nu au fost selectaţi să plece la cursurile din străinătate.



În paralel, şi „instructorii” şi-au continuat si ei formarea pentru diverse tipuri de misiuni. În plus, piloţii care sunt la un grad înalt de pregătire pleacă în Statele Unite unde fac antrenamentele finale cu piloţi-instructori americani.



Scopul final este evident: personalul Escadrilei 53 trebuie să fie oricând gata de luptă. Conform standardelor NATO încadarea minimă pentru acest tip de avion este de 1,5 piloţi pe fiecare aparat de luptă, adica avem nevoie de cel puţin 18 piloţi cu toate cursurile încheiate.



Pe de altă parte, pentru a declara Escadrila 53 ca fiind operativă, la respectiva bază Aeriană trebuie să fie în stoc toate tipurile de muniţie pe care le foloseşte F-16 Fighting Falcon. Demersuri în acest sens s-au făcut sau sunt în curs de a fi puse în practică.



De exemplu, în luna ianuarie a acestui an, Departamentul American al Apărării a desemnat compania Raytheon Missile Co. din Tucson, Arizona, câştigătoarea unei licitaţii pentru furnizarea de rachete aer - aer de tip AMRAAM.



Până în ianuarie 2020, compania va furniza rachete în valoare de peste 630 de milioane de dolari. Conform Departamentului American al Apărării un anumit procent din aceste rachete va ajunge în România pentru înarmarea avioanelor F-16.



Piloții români de F-16 Fighting Falcon zboară sub numele „WARHAWKS” (n.r. - Șoimii războiului), cu deviza „We prey, they pray” (n.r. - Noi vânăm, ei se roagă).