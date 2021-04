Noile piese de tranzitie pentru primavara

In alti ani, o garderoba de tranzitie pentru sezonul dificil in care urmeaza sa intram (nu tocmai iarna, nu tocmai primavara) ar fi constat din pulovere, cizme cu toc si poate o rochie structurata sau doua. Ei bine, acum suntem blocati intr-un alt tip de poveste: limitati la cartierele noastre, la casele noastre si la ecranele computerului nostru. Dar, dulapurile noastre probabil ca inca mai au nevoie de aceeasi reimprospatare sezoniera - si abia asteptam sa apara niste piese si accesorii noi, care sa stimuleze starea de spirit, si sa ne scuture starea de hibernare din iarna.

Indiferent daca este un set de pantaloni si bluza din bumbac confortabil, un sneaker alb de purtat cu orice sau o rochie cu print, pentru acele momente rare in care efectiv iesi din casa, exista o lista intreaga pentru outfiturile tale de primavara.

Setul de pantaloni si bluza/hanorac

De ce este cea mai buna optiune: exista un motiv bun pentru aceasta – cand il porti te poti mandri cu confortul pijamalelor, dar intr-o tinuta coordonata, pentru care pare ca ai depus eforturi. Alege un set cozy intr-o culoare usor de asortat si poarta-l cu sandale cu talpa masiva si un trench sau cu sneakers colorati si un sacou putin supradimensionat! Ai pe Fashion Days mai multe optiuni de sandale dama.

Adidasii pentru drumetii

De ce este cea mai buna optiune: daca vara aceasta este asemanatoare celei anterioare, vom petrece mult timp afara, vom face excursii de o zi la fel de mult ca si anul trecut. Asa ca e cazul sa te inarmezi cu incaltaminte care te va ajuta sa mergi pe orice teren - jungla urbana, dar si munte sau orice alt traseu: pantofii de drumetie. Adica orice pereche confortabila de adidasi dama, cu talpa puternica!Diana Șoșoacă, acuzații grave la adresa medicilor. DE CE MOR pacienții COVID?

Rochia midi eleganta

De ce este cea mai buna optiune: rochia midi eleganta este primul lucru pe care vei vrea sa il porti atunci cand vremea sa mai incalzeste putin si iesim cu totii din hibernarea iernii. Poti incepe sa salvezi in favorite rochiile subtiri pentru temperaturile sufocante ale lunii august, iar in aprilie sa te gandesti deja cum vei purta rochii midi cu maneca lunga sau trei sferturi. Idee: poarta orice rochie midi cu maneca lunga cu o vesta tricotata si ghete cu sireturi, pentru extra confort in zilele in care soarele se lasa asteptat.

Puloverul de casmir

De ce este cea mai buna optiune: desi puloverul poate parea o investitie solida pentru iarna, trebuie luat in considerare puloverul din casmir si ca piesa esentiala de tranzitie. Iti va tine extrem de cald atunci cand este racoare, dar se simte, de asemenea, mi-nu-nat peste o rochie, in zilele mai calde. (Mai bine spus: se simte absolut grozav!)

Vesta matlasata

De ce este cea mai buna optiune: cu siguranta vei purta la nesfarsit vesta pufoasa in urmatoarele cateva saptamani - in zilele mai calde, o poti purta peste o camasa cu maneca lunga, iar cand temperaturile scad, ofera un plus de caldura peste un hanorac sau un pulover.

Mocasinii clasici

De ce este cea mai buna optiune: dupa ce ne-am obisnuit mult cu stilul de incaltaminte slip on, avem acum nevoie de pantofii de primavara sa fie la fel de usor de purtat! Faceti cunostinta cu: mocasinii. Un model cool, elegant, care poate fi purtat pe masura ce mercurul creste incet, in primavara acestui an. In luna aprilie, poarta mocasinii cu sosete albe si rochii sau cu blugi relaxati si un trench impermeabil. Si asorteaza totul cu unul din noile modele de genti dama in culori pastel!