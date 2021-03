Noile restricții au intrat în vigoare: Terasele și magazinele din Capitală s-au închis la ora 18.00. Circulația este interzisă după ora 20.00 (VIDEO)

Noile restricții au intrat în vigoare. Terasele și magazinele se închid duminică, la 18.00 în București, spre dezamăgirea oamenilor care au ieșit afară pentru a profita de cea mai călduroasă duminică din acest an. Bucureștenii trebuie să fie atenți și la ora la care se întorc acasă. Asta pentru că, circulația este interzisă după ora 20.00 fără un motiv bine justificat.

Prefectura Capitalei le-a reamintit bucureștenilor că începând de duminică ”au intrat în vigoare măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență nr. 19 din 27 martie 2021”.

”Instituția Prefectului - Municipiul București reamintește cetățenilor Capitalei că în această seară intră în vigoare două măsuri noi:

- programul agenților economici se desfășoară până la ora 18.00;

- deplasarea în afara locuinței este limitată, după ora 20.00”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Prefecturii Municipiului București.

Noile restricții au intrat în vigoare: Terasele și magazinele din Capitală s-au închis la ora 18.00. Circulația este interzisă după ora 20.00

Există însă și o serie de excepții de la restricțiile de circulație.

”1. Pentru vaccinare, este permisă deplasarea.

2.Victimele violenței familiale se pot deplasa la secțiile de poliție sau la centrele de primire, ca de altfel, orice persoană care este în situația de a fi nevoită să iasă din casă pentru a își proteja viața sau integritatea fizică, a sa sau a persoanelor pe care le are în grijă.

3.Cabinetele medicale, inclusiv stomatologice nu sunt afectate de reducerea programului operatorilor economici.

4. Scoaterea animalelor de companie în fața locuinței este permisă, cât timp persoana nu se deplasează în nicio altă parte și prezintă dovada că locuiește în imobilul în fața căruia se află”, au mai transmis reprezentanții Prefecturii.

Potrivit celor mai recente date publicate de Grupul de Comunicare Strategică, în București rata incidenței cazurilor de infectare cu coronavirus a ajuns la 7,02 la mia de locuitori. Din cele 4.439 de noi cazuri de infectare cu coronavirus confirmate, în ultimele 24 de ore, la nivel național, 609 au fost înregistrate în București.

